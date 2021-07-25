В Гидрометцентре прогнозируют переменчивую погоду в Москве

В ближайшие дни погода в российской столице будет «на любой вкус» — от умеренно-тёплой до жаркой, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшие дни погода будет на любой вкус. У каждого свои представления о хорошей погоде, так вот — будут удовлетворены все. В воскресенье температура будет около +23...+25 °С. Кому-то нравится такая погода, а кто-то считает, что летом должно быть потеплее. Для любителей более тёплой погоды в понедельник будет +25...+27 °С, а во вторник — уже +28...+29 °С», — сказал метеоролог.

Осадков в ближайшие четыре дня в Москве не предвидится — по словам Вильфанда, небо будет ясным.

Ранее синоптики сообщали, что москвичей ожидает на выходных комфортная температура в пределах +22...+24 °С.