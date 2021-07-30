В Ростовской области ожидается экстремальная жара

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В Ростовскую область в пятницу, 30 июля, вернётся очень жаркая погода с температурой до +35 °С, сообщили в Гидрометцентре.
В Ростовской области ожидается экстремальная жара
  • © Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Ветер 6 м/с. Без осадков.

Ночью температура опустится до +22 °С.

В субботу воздух может прогреться до +34 °С и начнутся дожди.

В следующие несколько дней температура продолжит расти и к понедельнику, 2 августа, достигнет +38 °С.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.

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