В Ростовской области ожидается экстремальная жара
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Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Ветер 6 м/с. Без осадков.
Ночью температура опустится до +22 °С.
В субботу воздух может прогреться до +34 °С и начнутся дожди.
В следующие несколько дней температура продолжит расти и к понедельнику, 2 августа, достигнет +38 °С.
Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.