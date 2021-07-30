Синоптик рассказал, где в столичном регионе пройдут ливни и грозы

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, где в столичном регионе стоит ожидать ливней и гроз.

«Сейчас эта зона отходит на восток Московской области. Там могут быть локальные интенсивные ливни. Штормовое предупреждение носит очень и очень локальный характер. В Москве сильных ливней, которые могут затопить город, просто не ожидается», — уточнил он в беседе с «Радио 1».

При этом, по словам Шувалова, в субботу, 31 июля, в регионе ожидается тёплая и сухая погода, а в воскресенье, 1 августа, вновь придут дожди.

Со своей стороны, ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с ОСН отметил, что лето сменило амплуа.

«В атмосфере восстановился западный перенос, по северу смещаются атлантические циклоны. В Москву поступает тёплый и влажный воздух, но он определяет душную погоду», — сказал он.

Как отметил Старков, в предстоящие выходные характер погоды не изменится.

Температура в ночное время в столице составит +16 °С, в дневное — около +26 °С, при этом будет влажно и душно.

Ранее синоптики предупредили о жаре до +38 °С на Кубани.