Синоптик рассказал, где в столичном регионе пройдут ливни и грозы

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, где в столичном регионе стоит ожидать ливней и гроз.
Синоптик рассказал, где в столичном регионе пройдут ливни и грозы
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Сейчас эта зона отходит на восток Московской области. Там могут быть локальные интенсивные ливни. Штормовое предупреждение носит очень и очень локальный характер. В Москве сильных ливней, которые могут затопить город, просто не ожидается», — уточнил он в беседе с «Радио 1».

При этом, по словам Шувалова, в субботу, 31 июля, в регионе ожидается тёплая и сухая погода, а в воскресенье, 1 августа, вновь придут дожди.

Со своей стороны, ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с ОСН отметил, что лето сменило амплуа.

«В атмосфере восстановился западный перенос, по северу смещаются атлантические циклоны. В Москву поступает тёплый и влажный воздух, но он определяет душную погоду», — сказал он.

Как отметил Старков, в предстоящие выходные характер погоды не изменится.

Температура в ночное время в столице составит +16 °С, в дневное — около +26 °С, при этом будет влажно и душно.

Ранее синоптики предупредили о жаре до +38 °С на Кубани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить