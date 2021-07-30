Синоптики предупредили о жаре до +38 ℃ на Кубани

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в выходные.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Днём и вечером 31 июля местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер — 4—9 м/с, днём местами порывы до 12 м/с.

Температура воздуха днём 31 июля и 1 августа местами поднимется до +35...+38 °С. Ночью прогнозируется до +20...+25 °С.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Ветер — до 6—11 м/с, температура воздуха — до +32 °С.

На участке Анапа — Геленджик возможны порывы ветра до 12—17 м/с.

Как сообщает URA.RU, в Екатеринбурге прогнозируют дожди с грозами.