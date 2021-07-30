Синоптики предупредили о возвращении жары до +37 °С в Татарстан

Синоптики предупредили о возвращении жары в Татарстан на следующей неделе.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

В понедельник, 2 августа, ночью ожидается +14...+19 °С, днём — +29...+34 °С.

Во вторник, 3 августа, возможны небольшие дожди. Днём максимальные температуры воздуха могут достичь +32...+37 °С.

Из предварительного прогноза следует, что в среду, 4 августа, через регион пройдёт холодный атмосферный фронт. Местами возможен кратковременный дождь. Также ожидается гроза, усиление ветра. На западе +24...+29 °С, на востоке — +30...+35 °С.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в выходные.