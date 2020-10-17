«Первый звонок о предзимье»: синоптики предупредили о похолодании в столичном регионе

В столичном регионе в ближайшие дни ожидается похолодание и сильные осадки. Как рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к концу недели установится классическая «непогода», выпадет от 10 до 25 мм осадков. Эксперт указал, что продолжительная «золотая осень» избаловала жителей Москвы и области. Евгений Тишковец из центра «Фобос» отметил, что столица окажется в зоне штормового ветра с порывами до 15-20 м/с. Гидрометцентр объявил в городе «жёлтый» уровень опасности из-за ветра и дождя.

Синоптики спрогнозировали сильные осадки в Москве в предстоящие выходные. Как рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в ближайшие дни за окном в столичном регионе будет «непогода».

«В воскресенье будет погода, которую принято называть «непогодой». Ночные температуры от -2…+2 °С и осадки. Причём расчёты показывают, что осадки будут сильными, в виде дождя и мокрого снега. По оценкам наших специалистов, за 18-е число выпадет от 10 до 25 мм. Для осени это очень много», — рассказал Вильфанд.

Накануне он отметил, что в столице наблюдалась аномально тёплая температура, которая достигла отметки в +17,4 °С днём 14 октября. Вместе с тем прежний рекорд (+18 °С), установленный во времена правления Александра III, не был побит.

По словам синоптика, в ближайшее время температура установится и будет соответствовать климатическим нормам октября. Он отметил, что «продолжительная золотая осень» сильно разбаловала жителей столицы.

«Сейчас мы возвращаемся в нормальный режим... По нашим прогнозам, все рабочие дни следующей недели будут прохладными. Ночью — около +0 °С, плюс-минус 2 °С. А дневные температуры не будут достигать двухзначных значений», — добавил он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец полагает, что в ближайшую субботу где-то может «чуть подморозить», а в воскресенье в центральную часть России придёт циклон.

«В воскресенье центральную Россию атакует мощный Балканский циклон, который принесёт обильное количество осадков. Я думаю, что в общей сумме выпадет 18-23 мм. Что является третью месячной нормы. Похолодание продолжится, но я думаю, что в Москве до снега не дойдёт», — предположил эксперт в беседе с RT.

РИА Новости

© Максим Блинов

Он рассказал, что в воскресенье центральная Россия будет находиться в зоне штормового ветра с порывами до 15-20м/с. На следующей неделе регион окажется в тыловой части Балканского циклона, пойдёт дождь с мокрым снегом.

«Ночью околонулевая температура, а днём от +3 °С до +5 °С. В общем, холодно, температура существенно ниже нормы… Во второй половине следующей недели опять пойдёт атлантическое тепло, и дневная температура устремится к показателям +5…+10 °С», — сказал синоптик.

По его словам, речь идёт о «первом звонке о предзимье», но говорить о наступлении метеорологической зимы пока рано, полагает Тишковец.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков также рассказал RT, что в субботу и в воскресенье в столичном регионе можно будет почувствовать холодный воздух.

«В ночь на субботу без осадков, днём небольшой дождь, местами давление будет ещё больше падать, минимальное давление будет в воскресенье и дальше опять начнёт расти. В воскресенье облачно, временами осадки. Температура ночью от -3 °С до +2 °С. Ночью, возможно, где-то по области пара снежинок может упасть… А днём +1…+6 °С», — добавил синоптик.

По словам эксперта, если все эти дни среднесуточная температура была выше нормы на 6—7 °С, то в пятницу, 16 октября, будет около нормы.

«В субботу, воскресенье, понедельник на 1—1,5 °С ниже нормы… В понедельник ночью -3…-2 °С, днём +2…+7 °С, а во вторник и среду уже ветер будет меняться, давление опять начнёт расти. Днём +3…+8 °С, на среду предварительный прогноз: +2…+7 °С», — заключил собеседник RT.

Тем временем в столице объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра и дождя, сообщил Гидрометцентр.

«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. Предупреждение действует с 21:00 17 октября до 21:00 18 октября.

Синоптики предупредили, что местами возможно обильное выпадение осадков, в том числе мокрого снега.

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