В МЧС предупредили об усилении ветра в Москве

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В Москве до вечера ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. Об этом говорится в экстренном предупреждении по неблагоприятным метеорологическим явлениям, опубликованном МЧС России по столице.
В МЧС предупредили об усилении ветра в Москве
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 21:00 15 октября местами по городу Москве ожидается усиление западного ветра с порывами 12—17 м/с», — говорится в сообщении.

В МЧС в связи с этим рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Ранее в Гидрометцентре допустили, что в ближайшие выходные в Москве может выпасть первый снег.

ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на администрацию города передавало об отопительном сезоне в Петербурге.

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