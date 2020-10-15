В МЧС предупредили об усилении ветра в Москве
- РИА Новости
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 21:00 15 октября местами по городу Москве ожидается усиление западного ветра с порывами 12—17 м/с», — говорится в сообщении.
В МЧС в связи с этим рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Кроме того, в ведомстве рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.
Экстренное предупреждение по неблагоприятным метеорологическим явлениямhttps://t.co/wgbcsHUOLX— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) October 15, 2020
Ранее в Гидрометцентре допустили, что в ближайшие выходные в Москве может выпасть первый снег.
ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на администрацию города передавало об отопительном сезоне в Петербурге.