Синоптик заявил о возможности выпадения снега в Москве в выходные

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что уже в ближайшие выходные в Москве может выпасть первый снег.
Синоптик заявил о возможности выпадения снега в Москве в выходные
  • АГН «Москва»

«И завтра, и в четверг, и в пятницу небольшие и кратковременные дожди, а вот в выходные, когда ночные температуры будут отрицательными, возможен мокрый снег», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Вильфанд призвал не рассчитывать на образование хотя бы временного снежного покрова, так как почва в городе ещё достаточно прогрета.

Ранее Департамент транспорта столицы рекомендовал московским автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю.

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