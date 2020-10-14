Синоптик заявил о возможности выпадения снега в Москве в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что уже в ближайшие выходные в Москве может выпасть первый снег.

«И завтра, и в четверг, и в пятницу небольшие и кратковременные дожди, а вот в выходные, когда ночные температуры будут отрицательными, возможен мокрый снег», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Вильфанд призвал не рассчитывать на образование хотя бы временного снежного покрова, так как почва в городе ещё достаточно прогрета.

Ранее Департамент транспорта столицы рекомендовал московским автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю.