Синоптик заявил о возможности выпадения снега в Москве в выходные
- АГН «Москва»
«И завтра, и в четверг, и в пятницу небольшие и кратковременные дожди, а вот в выходные, когда ночные температуры будут отрицательными, возможен мокрый снег», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим Вильфанд призвал не рассчитывать на образование хотя бы временного снежного покрова, так как почва в городе ещё достаточно прогрета.
Ранее Департамент транспорта столицы рекомендовал московским автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю.