В Московском регионе объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области с вечера субботы, 17 октября, до вечера воскресенья, 18 октября, объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра и дождя. Об этом сообщает Гидрометцентр.

«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Уточняется, что предупреждение действует с 21:00 17 октября до 21:00 18 октября.

Синоптики предупредили, что местами возможно обильное выпадение осадков, в том числе мокрого снега.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT о том, какая погода ожидается в ближайшие несколько дней в столичном регионе.

ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на администрацию города передавало об отопительном сезоне в Петербурге.