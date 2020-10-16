В Московском регионе объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
- РИА Новости
«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Уточняется, что предупреждение действует с 21:00 17 октября до 21:00 18 октября.
Синоптики предупредили, что местами возможно обильное выпадение осадков, в том числе мокрого снега.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT о том, какая погода ожидается в ближайшие несколько дней в столичном регионе.
ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на администрацию города передавало об отопительном сезоне в Петербурге.