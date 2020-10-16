Синоптики прогнозируют сильные осадки в выходные в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в выходные дни в Москве.

«В воскресенье будет погода, которую принято называть «непогодой». Ночные температуры от -2…+2 °С и осадки. Причём расчёты показывают, что осадки будут сильными, в виде дождя и мокрого снега. По оценкам наших специалистов, за 18-е число выпадет от 10 до 25 мм. Для осени это очень много», — рассказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что в ближайшее время температура установится и будет полностью соответствовать климатической норме октября.

«Просто нас разбаловала продолжительная золотая осень, а сейчас мы возвращаемся в нормальный режим... По нашим прогнозам, все рабочие дни следующей недели будут прохладными. Ночью — около +0 °С, плюс-минус 2 °С. А дневные температуры не будут достигать двухзначных значений», — добавил он.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в Москве 16 октября ожидается до +8 °С.