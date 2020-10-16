Синоптики прогнозируют сильные осадки в выходные в Москве
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- РИА Новости
«В воскресенье будет погода, которую принято называть «непогодой». Ночные температуры от -2…+2 °С и осадки. Причём расчёты показывают, что осадки будут сильными, в виде дождя и мокрого снега. По оценкам наших специалистов, за 18-е число выпадет от 10 до 25 мм. Для осени это очень много», — рассказал Вильфанд.
Синоптик отметил, что в ближайшее время температура установится и будет полностью соответствовать климатической норме октября.
«Просто нас разбаловала продолжительная золотая осень, а сейчас мы возвращаемся в нормальный режим... По нашим прогнозам, все рабочие дни следующей недели будут прохладными. Ночью — около +0 °С, плюс-минус 2 °С. А дневные температуры не будут достигать двухзначных значений», — добавил он.
Ранее Гидрометцентр сообщил, что в Москве 16 октября ожидается до +8 °С.