Синоптики рассказали о минусовых температурах в ближайшие дни

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT о том, какая погода ожидается в ближайшие несколько дней в столичном регионе.

«В этом году осень нас порадовала, бабье лето у нас с 22 сентября длилось и вот сейчас заканчивается. Сегодня ещё последний день будет тепло: +13…+15 °С днём, дальше идёт смена потока. До этого у нас за счёт антициклона с юга выносило тёплый воздух и согревало нас. Сейчас потихоньку поток меняется на северо-западный, северный. Завтра будет плавно (становиться. — RT) попрохладнее: ночью +5…+7 °С, днём +7…+9 °С. Облачно, небольшой дождь», — рассказал Цыганков.

Он отметил, что в субботу и в воскресенье можно будет почувствовать холодный воздух.

«Ночью -1…+1 °С, по области в низких местах до -3 °С. Днём +5…+7 °С, переменная облачность. В ночь на субботу без осадков, днём небольшой дождь, местами давление будет ещё больше падать, минимальное давление будет в воскресенье и дальше опять начнёт расти. В воскресенье облачно, временами осадки. Температура ночью от -3 °С до +2 °С. Ночью, возможно, где-то по области пара снежинок может упасть… А днём +1…+6 °С», — добавил синоптик.

По словам эксперта, если все эти дни среднесуточная температура была выше нормы на 6—7 °С, то в пятницу, 16 октября, будет около нормы.

«В субботу, воскресенье, понедельник на 1—1,5 °С ниже нормы… В понедельник ночью -3…-2 °С, днём +2…+7 °С, а во вторник и среду уже ветер будет меняться, давление опять начнёт расти. Днём +3…+8 °С, на среду предварительный прогноз: +2…+7 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг, 15 октября, ожидается до +15 °С.