Врач дал рекомендации по укреплению иммунитета
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- АГН «Москва»
«Специально что-то есть или пить не надо, и так всего достаточно. Главное — не переедать», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, одеваться следует по погоде, а водителям не стоит выключать кондиционеры и вентиляцию.
«Носить маски. Они защищают не только от коронавируса, но и от гриппа, простуд. Это должно резко понизить заболеваемость, особенно в крупных городах, где много людей контактируют», — считает Жемчугов.
Он добавил, что ещё не поздно пройти вакцинацию от гриппа.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.