Врач дал рекомендации по укреплению иммунитета

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Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов дал рекомендации по укреплению иммунитета.
Врач дал рекомендации по укреплению иммунитета
  • © Киселев Сергей
  • АГН «Москва»

«Специально что-то есть или пить не надо, и так всего достаточно. Главное — не переедать», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, одеваться следует по погоде, а водителям не стоит выключать кондиционеры и вентиляцию.

«Носить маски. Они защищают не только от коронавируса, но и от гриппа, простуд. Это должно резко понизить заболеваемость, особенно в крупных городах, где много людей контактируют», — считает Жемчугов.

Он добавил, что ещё не поздно пройти вакцинацию от гриппа.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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