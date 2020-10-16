Врач дал рекомендации по укреплению иммунитета

Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов дал рекомендации по укреплению иммунитета.

«Специально что-то есть или пить не надо, и так всего достаточно. Главное — не переедать», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, одеваться следует по погоде, а водителям не стоит выключать кондиционеры и вентиляцию.

«Носить маски. Они защищают не только от коронавируса, но и от гриппа, простуд. Это должно резко понизить заболеваемость, особенно в крупных городах, где много людей контактируют», — считает Жемчугов.

Он добавил, что ещё не поздно пройти вакцинацию от гриппа.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.