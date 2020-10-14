Вильфанд сравнил температуру в Москве с рекордом XIX века

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что дневная температура в среду, 14 октября, в Москве достигла аномально высокого значения в + 17,4 °С, но рекорд времён Александра III устоял.

«Чуть-чуть сегодня не хватило температуре в Москве до рекорда, который был установлен ещё 1889 году, почти 130 лет назад. Это ещё было время правления Александра III. Тогда температура была зафиксирована в + 18 °С, а сегодня + 17,4 °С было зафиксировано в 16:00, и выше она уже не будет», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Он отметил, что ещё завтра, 15 октября, погода будет комфортной, а в пятницу, 16 октября, температура может упасть ниже двузначной отметки.

Ранее в Московском регионе предупредили об опасности порывистого ветра.