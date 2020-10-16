Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в ближайшие дни

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в ближайшие дни.

«Завтра снега не будет. Немного по-другому всё распределяется. Я думаю, что снег тот, который мы увидим, больше вероятен в понедельник. Сейчас новый циклон выходит, и на выходных будет относительно тепло, +5…+7 °С», — цитируют эксперта «Невские новости».

По его словам, в субботу осадков практически не ожидается, дождь будет со второй половины дня в воскресенье.

Что касается Ленинградской области, то в регионе существенно похолодает.

«В ночные часы температуры отрицательные, слабый минус по всей территории Ленинградской области. Осадки будут больше по территории Ленинградской области, потому что город тёплый. Но вероятность и в понедельник, и во вторник остаётся», — пояснил Колесов.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с Nation News предупредил о похолодании в европейской части России.