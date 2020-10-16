Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в ближайшие дни

Короткая ссылка
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в ближайшие дни.
Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в ближайшие дни
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

«Завтра снега не будет. Немного по-другому всё распределяется. Я думаю, что снег тот, который мы увидим, больше вероятен в понедельник. Сейчас новый циклон выходит, и на выходных будет относительно тепло, +5…+7 °С», — цитируют эксперта «Невские новости».

По его словам, в субботу осадков практически не ожидается, дождь будет со второй половины дня в воскресенье.

Что касается Ленинградской области, то в регионе существенно похолодает.

«В ночные часы температуры отрицательные, слабый минус по всей территории Ленинградской области. Осадки будут больше по территории Ленинградской области, потому что город тёплый. Но вероятность и в понедельник, и во вторник остаётся», — пояснил Колесов.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с Nation News предупредил о похолодании в европейской части России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить