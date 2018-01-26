«Хрустальный голос и сияющие глаза»: в России вспоминают Людмилу Сенчину

Народная артистка России, певица и актриса Людмила Сенчина скончалась в Санкт-Петербурге на 68 году жизни после долгой болезни. Любовь зрителей она завоевала своими песнями «Золушка», «Добрая сказка», «Белой акации гроздья душистые», «Камушки», «Любовь и разлука» и многими другими. Политики и деятели культуры отмечают, что певица обладала «хрустальным» голосом, необыкновенным артистизмом и неповторимой манерой исполнения. О том, какой запомнили Людмилу Сенчину, — в материале RT.

В Санкт-Петербурге после продолжительной болезни скончалась народная артистка России, певица и актриса Людмила Сенчина. Ей было 67 лет. По словам её супруга и продюсера Владимира Андреева, артистка болела полтора года и последние дни жизни провела в больнице.

Политики и деятели культуры выражают соболезнования в связи с уходом одной из самых любимых советских исполнительниц.

Невосполнимой утратой назвал смерть Сенчиной президент России Владимир Путин.

«Уважаемый Владимир Петрович, с глубоким прискорбием узнал о кончине вашей супруги — Людмилы Петровны Сенчиной. Её уход — большая, невосполнимая утрата для музыкального искусства, для всей отечественной культуры», — говорится в телеграмме, адресованной мужу артистки.

Глава государства подчеркнул, что Сенчину «любили за удивительный по красоте голос, искреннюю, неповторимую манеру исполнения, за доброе, уважительное отношение к своим слушателям».

РИА Новости

© Владимир Федоренко

«Светлая память о народной артистке России Людмиле Сенчиной навсегда сохранится в сердцах родных, близких, друзей, всех почитателей её яркого и щедрого дарования», — отметил Путин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев написал, в свою очередь, что Сенчина была блистательна и неповторима в каждом жанре.

«Людмила Петровна обладала красивым «хрустальным» голосом, необыкновенным артистизмом, особой энергетикой добра. Её вокальному таланту было подвластно всё — джаз, эстрада, мюзикл, в каждом жанре она была блистательна и неповторима», — говорится в сообщении главы правительства.

По словам Медведева, на концертах Сенчиной всегда царила особая атмосфера, и каждый зритель в зале чувствовал, что она поёт только для него, а исполняемые ею песни были наполнены искренностью и теплотой.

«Золушка» и «Аист на крыше», «По камушкам», «Любовь и разлука», «Полевые цветы» — эти песни знает и любит вся страна. В каждую из них она вложила частицу своей души. И поэтому они навсегда останутся в сердцах миллионов людей, всех, кто знал и ценил эту замечательную певицу, восхищался её искусством», — добавил премьер.

Как отметил министр культуры Владимир Мединский, Людмила Сенчина была душевно щедрой и обаятельной женщиной, которая дарила свой самобытный талант без остатка.

«Большой утратой для отечественной культуры стала кончина популярной певицы, народной артистки России Людмилы Сенчиной. Душевно щедрая, женственная и обаятельная, она посвятила свою жизнь высокой цели — служению искусству и людям. Людмила Петровна прошла насыщенный путь, её прекрасный голос и неповторимая манера исполнения были хорошо знакомы жителям нашей страны, поклонникам эстрадной песни», — говорится в телеграмме от имени министра.

Соболезнования родным и близким народной артистки России направил также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он отметил, что в Белоруссии творчество Сенчиной хорошо знают и любят.

«Ушла из жизни замечательная певица, покорявшая слушателей проникновенным голосом, неповторимой манерой исполнения и огромным личным обаянием. Её нежные, лирические музыкальные произведения, ставшие неотъемлемой частью советской эстрады, всегда пробуждали самые светлые и добрые чувства», — говорится в сообщении белорусского лидера.

Скорбят об утрате Сенчиной и её коллеги по цеху.

По словам народной артистки России Надежды Бабкиной, Сенчиной был подвластен любой репертуар.

«С одинаковой проникновенностью и выразительностью она исполняла русские народные песни и песенную классику, романсы и арии из оперетт, песни современных авторов. Её нежный, чистый голос, душевная, мягкая манера исполнения, естественность зачаровывали слушателей, в её улыбку невозможно было не влюбиться», — сказала она в разговоре с RT.

Она также отметила, что Сенчина была актрисой большого вокального дарования и человеком бесконечной душевной теплоты.

Людмила Сенчина принимает цветы от зрителей после спектакля

РИА Новости

© Рудольф Кучеров

Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева назвала ушедшую из жизни певицу великим профессионалом и прекрасным человеком.

«Тяжело и горестно осознавать, что ушла из жизни талантливая артистка, прекрасный человек и великий профессионал своего дела. Голос Людмилы Сенчиной, её искренний и нежный образ, проникновенные песни навсегда останутся в наших сердцах и в сердцах всех, кому выпала честь знать и работать с народной артисткой», — цитирует РИА Новости телеграмму Кадышевой.

Народная артистка СССР Эдита Пьеха призналась, что смерть Сенчиной стала для неё неожиданностью.

«К сожалению, мир так устроен, что время от времени забирает к себе людей, которым ещё можно было долго жить. Уход Людочки Сенчиной — тот случай. Почему она, светлый лучик, красивый человек с ангельским голосом, почему такая певица ушла рано? Могла ещё жить и жить, петь и петь для нас свои роскошные песни. Последняя наша встреча произошла 31 июля в Октябрьском зале, у неё были сияющие глаза и неповторимая улыбка. Ничто не предвещало, что её скоро не будет», — сказала певица, выразив соболезнования родным Сенчиной.

Ужасным и неожиданным событием назвал смерть артистки певец и композитор Вячеслав Добрынин.

«Это ужасно и неожиданно, большое горе. Я хорошо её знал, мы давно были знакомы. Она была хорошим человеком, замечательной певицей. Кроме того, она была одним из самых красивых и обаятельных артистов на советской и российской сцене. Это я точно знаю и могу об этом говорить, поскольку был всегда её поклонником. Передаю искренние соболезнования всем её близким и тем, кто её знал», — отметил он.

Певец Лев Лещенко рассказал, что долгое время дружил с Людмилой Сенчиной.

«Конечно, это большая утрата. Думаю, опечалены не только её родные, близкие и коллеги, но и вообще многие люди, которые живут в нашем отечестве, поскольку она являла собой пример чистоты, искренности, добра, сердечности и обаяния. Она была не только народной артисткой, которая озвучила нашу эпоху, но и народной любимицей. Очень надеюсь, что мы сохраним этот светлый образ в памяти и песни её ещё долго будут звучать в наших сердцах», — сказал он в разговоре с RT.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что таких певиц, как Людмила Сенчина, сейчас на эстраде нет.

«Золушка покинула нас. Замечательная певица, которая подарила нам много красивых песен. Очень жаль, подобных ей у нас на эстраде сегодня нет. Много певиц, хороших, привлекательных, но такой оригинальной, как Людмила, к сожалению, нет. Очень жаль...» — констатировал певец.

Поделилась своими воспоминаниями и народная артистка России, певица Лариса Долина.

«Она жила очень закрытой жизнью последние годы. Мы с ней хорошо общались, работали вместе в одном оркестре. Людмила была чудесным человеком, очень талантливой певицей, была другом», — сообщила певица.

По словам певца Сергея Галанина, Сенчина была открытым и искренним человеком.

«Мы были знакомы около 30 лет, встречались ещё в Зелёном театре у Стаса Намина. На съёмках «Универсального артиста» наши гримёрки рядом находились, мы ходили друг к другу в гости. Печаль и грусть на душе. Она была очень открытым, искренним человеком, весёлым и жизнерадостным. Со своим уникальным и неповторимым голосом. Воспоминания остались только самые светлые и добрые», — признался он.

О творчестве Людмилы Сенчиной

Людмила Сенчина закончила музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. По окончании учёбы стала работать в ленинградском Театре музыкальной комедии.

Артистка прославилась после исполнения песни «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке». Впоследствии она много раз становилась лауреатом фестиваля «Песня года».

Сразу полюбился слушателям романс в исполнении Сенчиной из телефильма «Дни Турбиных» «Белой акации гроздья душистые…».

Артистка снималась в фильмах «Волшебная сила искусства» (1970), «Шельменко-денщик» (1971), «После ярмарки» (1972), «Поёт Людмила Сенчина» (1976, фильм-концерт Ленинградского телевидения), «Вооружён и очень опасен» (1978), «Голубые города» (1985).

За всё время карьеры Людмила Сенчина выпустила восемь альбомов, а также отдельный сборник из песен разных лет, не вошедших в другие альбомы.





