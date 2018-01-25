Лариса Долина о Людмиле Сенчиной: она была чудесным человеком

Народная артистка России, певица Лариса Долина в беседе с RT рассказала о своей дружбе с Людмилой Сенчиной, скончавшейся 25 января.

«Она жила очень закрытой жизнью последние годы. Мы с ней хорошо общались, работали вместе в одном оркестре. Людмила была чудесным человеком, очень талантливой певицей, была другом. Это просто ужасная новость», — сказала она.

Ранее стало известно, что после продолжительной болезни скончалась народная артистка России Людмила Сенчина.

Певец и композитор Вячеслав Добрынин выразил соболезнования в связи со смертью артистки.