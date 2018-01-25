Лариса Долина о Людмиле Сенчиной: она была чудесным человеком

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Народная артистка России, певица Лариса Долина в беседе с RT рассказала о своей дружбе с Людмилой Сенчиной, скончавшейся 25 января.

«Она жила очень закрытой жизнью последние годы. Мы с ней хорошо общались, работали вместе в одном оркестре. Людмила была чудесным человеком, очень талантливой певицей, была другом. Это просто ужасная новость», — сказала она.

Ранее стало известно, что после продолжительной болезни скончалась народная артистка России Людмила Сенчина.

Певец и композитор Вячеслав Добрынин выразил соболезнования в связи со смертью артистки. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru