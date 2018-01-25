Вячеслав Добрынин о смерти Людмилы Сенчиной: это ужасно и неожиданно

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Марианна Чурсина
Певец и композитор Вячеслав Добрынин в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки России Людмилы Сенчиной.

«Это ужасно и неожиданно, большое горе. Я хорошо её знал, мы давно были знакомы. Она была хорошим человеком, замечательной певицей. Кроме того, она была одной из самых красивых и обаятельных артистов на советской и российской сцене. Это я точно знаю и могу об этом говорить, поскольку был всегда её поклонником. Передаю искренние соболезнования всем её близким и тем, кто её знал», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет скончалась народная артистка России Людмила Сенчина.

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