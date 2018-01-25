В Петербурге умерла Людмила Сенчина

В Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет скончалась народная артистка России Людмила Сенчина.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на её продюсера Владимира Андреева.

«Людмила Петровна скончалась сегодня утром, в 08:30, в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», — заявил Андреев.

Сенчина получила широкую известность, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».