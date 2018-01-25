Сергей Галанин о Людмиле Сенчиной: она была очень открытым, искренним человеком

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Певец Сергей Галанин в беседе с RT рассказал, что познакомился с народной артисткой России Людмилой Сенчиной много лет назад.

«Мы были знакомы около 30 лет, встречались ещё в Зелёном театре у Стаса Намина. На съёмках «Универсального артиста» наши гримёрки рядом находились, мы ходили друг к другу в гости. Печаль и грусть на душе. Она была очень открытым, искренним человеком, весёлым и жизнерадостным. Со своим уникальным и неповторимым голосом. Воспоминания остались только самые светлые и добрые», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет скончалась народная артистка России Людмила Сенчина.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru