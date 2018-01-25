В ансамбле «Золотое кольцо» выразили соболезнования в связи с кончиной певицы Людмилы Сенчиной

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Павел Астахов
Представитель певицы Надежды Кадышевой, исполнительный продюсер ансамбля «Золотое кольцо» Дмитрий Фомин в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти народной артистки России Людмилы Сенчиной.

«Вместе с подобными людьми от нас уходит целая эпоха. Очень жаль, что скончалась такая великая певица. Она обладала уникальным голосом. Надежда Никитична её очень ценила, любила и уважала — они работали на одном поприще, практически в одном направлении. Поэтому и Надежда Никитична, и Александр Григорьевич (Костюк, муж Надежды Кадышевой. — RT), и весь театр «Золотое кольцо» приносим соболезнования родным и близким. Пусть ей земля будет пухом», — сказал Фомин. 

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет скончалась народная артистка России Людмила Сенчина.

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