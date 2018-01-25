Путин назвал смерть Людмилы Сенчиной невосполнимой утратой

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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования супругу народной артистки России Людмилы Сенчиной, которая скончалась 25 января в возрасте 67 лет. Об этом говорится в телеграмме, адресованной Владимиру Андрееву, текст которой размещён на сайте Кремля.
Путин назвал смерть Людмилы Сенчиной невосполнимой утратой
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«Уважаемый Владимир Петрович, с глубоким прискорбием узнал о кончине вашей супруги — Людмилы Петровны Сенчиной. Её уход — большая невосполнимая утрата для музыкального искусства, для всей отечественной культуры», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Сенчину «любили за удивительный по красоте голос, искреннюю неповторимую манеру исполнения, за доброе, уважительное отношение к своим слушателям».

«Светлая память о народной артистке России Людмиле Сенчиной навсегда сохранится в сердцах родных, близких, друзей, всех почитателей её яркого и щедрого дарования», — отметил российский лидер.

Ранее соболезнования в связи с кончиной Сенчиной выразила Надежда Бабкина.

25 января в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет скончалась народная артистка России Людмила Сенчина.

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