Путин назвал смерть Людмилы Сенчиной невосполнимой утратой
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
«Уважаемый Владимир Петрович, с глубоким прискорбием узнал о кончине вашей супруги — Людмилы Петровны Сенчиной. Её уход — большая невосполнимая утрата для музыкального искусства, для всей отечественной культуры», — заявил Путин.
Глава государства подчеркнул, что Сенчину «любили за удивительный по красоте голос, искреннюю неповторимую манеру исполнения, за доброе, уважительное отношение к своим слушателям».
«Светлая память о народной артистке России Людмиле Сенчиной навсегда сохранится в сердцах родных, близких, друзей, всех почитателей её яркого и щедрого дарования», — отметил российский лидер.
Ранее соболезнования в связи с кончиной Сенчиной выразила Надежда Бабкина.
25 января в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет скончалась народная артистка России Людмила Сенчина.