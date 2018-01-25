Мединский назвал смерть Людмилы Сенчиной большой утратой для отечественной культуры

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Министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования родным и близким народной артистки Людмилы Сенчиной, скончавшейся на 68-м году жизни.

«Душевно щедрая, женственная и обаятельная, она посвятила свою жизнь высокой цели — служению искусству и людям. Людмила Петровна прошла насыщенный путь, её прекрасный голос и неповторимая манера исполнения были хорошо знакомы жителям нашей страны, поклонникам эстрадной песни», — приводит сообщение kp.ru.

Он подчеркнул, что смерть Сенчиной стала «большой утратой для отечественной культуры».

Ранее соболезнования в связи с кончиной Сенчиной выразила Надежда Бабкина.

25 января в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет скончалась народная артистка России Людмила Сенчина.

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