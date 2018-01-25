Надежда Бабкина о Людмиле Сенчиной: ей был подвластен любой репертуар

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Павел Астахов
Народная артистка России Надежда Бабкина прокомментировала RT сообщение о кончине певицы Людмилы Сенчиной.

«Людмиле Петровне был подвластен любой репертуар: с одинаковой проникновенностью и выразительностью она исполняла русские народные песни и песенную классику, романсы и арии из оперетт, песни современных авторов. Её нежный, чистый голос, душевная, мягкая манера исполнения, естественность зачаровывали слушателей, в её улыбку невозможно было не влюбиться», — сказала Бабкина. 

По её словам, под обаяние Сенчиной попадал каждый, кому доводилось с ней общаться, посещать концерты певицы или видеть её на экране.

«Людмила Сенчина — актриса большого вокального дарования и человек бесконечной душевной теплоты! Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — заявила Бабкина.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет скончалась народная артистка России Людмила Сенчина.

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