Лев Лещенко назвал большой утратой смерть Людмилы Сенчиной
«Конечно, это большая утрата. Думаю, опечалены не только её родные, близкие и коллеги, но и вообще многие люди, которые живут в нашем отечестве, поскольку она являла собой пример чистоты, искренности, добра, сердечности и обаяния. Она была не только народной артисткой, которая озвучила нашу эпоху, но и народной любимицей. Очень надеюсь, что мы сохраним этот светлый образ в памяти и песни её ещё долго будут звучать в наших сердцах», — сказал он.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет скончалась народная артистка России Людмила Сенчина.