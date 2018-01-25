Лев Лещенко назвал большой утратой смерть Людмилы Сенчиной

Певец Лев Лещенко в разговоре с RT рассказал, что долгое время дружил с народной артисткой России Людмилой Сенчиной, которая скончалась 25 января в возрасте 67 лет.

«Конечно, это большая утрата. Думаю, опечалены не только её родные, близкие и коллеги, но и вообще многие люди, которые живут в нашем отечестве, поскольку она являла собой пример чистоты, искренности, добра, сердечности и обаяния. Она была не только народной артисткой, которая озвучила нашу эпоху, но и народной любимицей. Очень надеюсь, что мы сохраним этот светлый образ в памяти и песни её ещё долго будут звучать в наших сердцах», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет скончалась народная артистка России Людмила Сенчина.