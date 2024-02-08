«Яркий и неординарный праздник»: в России началась подготовка к Интервидению

В России началась подготовка к проведению музыкального конкурса «Интервидение». Министерство иностранных дел РФ помогает организаторам мероприятия в налаживании контактов с потенциальными государствами-участниками. Как сообщили в ведомстве, сейчас идёт работа над организационно-техническими и творческими аспектами подключения международных партнёров.

В России идёт работа по организации музыкального состязания «Интервидение», рассказал глава департамента МИД по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Александр Алимов. Он пояснил, что внешнеполитическое ведомство помогает налаживать международные контакты.

«МИД оказывает содействие организаторам конкурса в налаживании контактов со странами, которые приглашены участвовать в этом мероприятии. Мы продолжим эту работу», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, сейчас в ведомстве работают над организационно-техническими и творческими аспектами подключения стран-партнёров. Алимов отметил, что интерес к Интервидению значительный, и выразил уверенность, что «это будет оглушительный успех».

Он добавил, что Пекин уже назначил своего представителя, ответственного за участие КНР в песенном конкурсе. По словам дипломата, Москва ожидает аналогичных шагов от остальных государств — участников мероприятия. Алимов уточнил, что «на данном этапе» интерес к конкурсу проявляют только дружественные страны.

С предложением создать музыкальный конкурс «Интервидение», а также открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию выступила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума в ноябре 2023 года. Тогда гендиректор Первого канала Константин Эрнст предложил провести конкурс уже в 2024-м. По его словам, мероприятие станет площадкой, «на которой все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки». Эрнст заявил, что Москва будет рассчитывать на активное участие стран БРИКС.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выразил мнение, что для проведения Интервидения в 2024 году будет достаточно семи стран-участниц. При этом в разговоре с «Известиями» он заявил, что авторы идеи хотят уйти от англоязычности проекта, чтобы композиции исполнялись на национальных языках.

«Зачем нам создавать альтернативу Евровидения, когда нам можно создать что-то хорошее и своё, которое будет существовать по несколько иным законам... Ясно, что в этом огромном, многополярном мире существуют разные песенные традиции и разная популярная музыка», — отметил Швыдкой.

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Российские эксперты индустрии поддержали инициативу по созданию конкурса. Так, музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с RT отметил, что Интервидение при соблюдении ряда условий может стать успешным международным событием. Основными критериями, на его взгляд, являются серьёзный подход к организации мероприятия, профессиональная команда, а также значимый финансовый вклад.

В свою очередь, певица Мария Кац предположила: «Сначала, наверное, будет не очень много (зарубежных артистов. — RT). Потом потихоньку раскачаются. Я убеждена, что не может долго длиться это деление мира от нас, а нас от мира».

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, напротив, убеждён, что артисты со всего мира приедут в Россию для участия в конкурсе, если замотивировать их финансовой стороной.

«Все фестивали в мире оплачиваются артистам. А в чём смысл фестиваля? Чтобы артист приехал из Америки или Европы и просто получил эфир на Первом канале? Когда цель — деньги, интерес возрастает. Всем миром правят деньги. Поэтому, когда речь будет идти о деньгах, мы точно можем быть уверены, что все представители западных стран побегут сюда как миленькие», — отметил собеседник RT.

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«Важно, чтобы конкурс был независимый и непредвзятый, неполитический. Неважно, кто выиграет, но важно, чтобы это мог увидеть весь мир. Каждый участник приедет со своим пиарщиком, который будет продвигать это дело у себя в стране, — сказал продюсер. — В целом если вложить в такой конкурс $50 млн, то он будет востребованным и привлечёт рекламодателей и спонсоров, которые за определённый маркетинговый пакет будут готовы вложиться в проект».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Совета глав правительств СНГ в декабре 2023-го подтвердил, что первое Интервидение планируется провести в 2024 году. Он добавил, что правила музыкального состязания будут разработаны вместе со странами-партнёрами. По словам главы кабмина, в жюри мероприятия войдут представители разных стран.

«Уверен, что песенный конкурс станет ярким и неординарным музыкальным праздником для всех наших граждан», — отметил Мишустин.

В феврале 2022 года Россия была отстранена от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение». Руководство Европейского вещательного союза объяснило своё решение тем, что включение страны в список участников на фоне кризиса на Украине «подорвёт репутацию мероприятия».