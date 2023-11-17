Певица Кац считает, что зарубежные артисты будут участвовать в Интервидении

Российская певица Мария Кац высказала мнение по поводу участия иностранных музыкантов в песенном конкурсе «Интервидение», проводить который со следующего года предложил Константин Эрнст.

Мария Кац считает, что исполнители из других стран согласятся принять участие в конкурсе, но, вероятно, произойдёт это не сразу.

«Как обычно говорят: караван идёт — собаки лают. Никто не знает, может, караван и не шёл бы, если бы собаки не лаяли. Сначала, наверное, будет не очень много (приезжих зарубежных артистов. — RT). Потом потихоньку раскачаются. Я убеждена, что не может долго длиться это деление мира от нас, а нас от мира», — отметила артистка в разговоре с RT.

По мнению Марии Кац, такой песенный конкурс нужен России.

«Я думаю, что это замечательная идея. Подобный фестиваль необходим, потому что мы должны быть представлены на международной арене — и наша музыка, и наш музыкальный контент. В то же время зарубежный контент тоже должен быть представлен у нас, — заявила исполнительница. — Когда-нибудь закончится всё это мировое безумие, которое сейчас происходит, а мы будем в порядке: у нас будет конкурс, трибуна свободная, на которой музыканты, желающие выразить себя, смогут это сделать», — добавила певица.

Она также выразила уважение Константину Эрнсту и поздравила его с отличной идеей.

«Если руководитель такого большого федерального канала смотрит дальше, на много шагов вперёд, то я могу только снять шляпу и поздравить его с этой замечательной идеей», — сказала певица.

Ранее депутат Драпеко поддержала идею проведения Интервидения.