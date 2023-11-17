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Эрнст предложил в 2024 году провести музыкальный конкурс «Интервидение»

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В 2024 году в России могут провести музыкальный конкурс «Интервидение». С подобным предложением на Международном культурном форуме в Петербурге выступил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Эрнст предложил в 2024 году провести музыкальный конкурс «Интервидение»
  • РИА Новости

В ходе встречи министра культуры России с главами делегаций Эрнст заявил, что музыкальный конкурс под рабочим названием «Интервидение» может стать ежегодным.  

«Это свободная трибуна, на которой все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки. Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС. Мне кажется, что популярная музыка должна доходить до своих зрителей, не имея любых политических пристрастий», — цитирует Эрнста РИА Новости.

По его словам, данный музыкальный конкурс будет отражать уровень популярного искусства всех стран мира.

Ранее Эрнст допустил возможность снятия второй части «Вызова».

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