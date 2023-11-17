Депутат Драпеко назвала замечательной идею провести «Интервидение»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала в беседе с RT информацию о том, что в 2024 году в России могут провести музыкальный конкурс «Интервидение».

«Замечательное предложение, мне оно очень нравится», — сказала она.

По её мнению, музыкальный конкурс «Евровидение» со своей стороны абсолютно дискредитировал себя.

«Если мы проведём «Интервидение», оно будет такое же красочное, яркое, я верю. Я думаю, это должно быть замечательное мероприятие. И конечно, оно очень нужно, может быть покажут лучшее, что есть в национальной популярной музыке, а не худшее, как мы видим на «Евровидении», — подчеркнула собеседница RT.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил в 2024 году провести музыкальный конкурс «Интервидение».

По его словам, данный музыкальный конкурс будет отражать уровень популярного искусства всех стран мира.