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Мишустин: первое «Интервидение» планируют провести в России в 2024 году

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что первый музыкальный конкурс «Интервидение» планируется провести в России в 2024 году.
Мишустин: первое «Интервидение» планируют провести в России в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом Мишустин рассказал в ходе заседания совета глав правительств СНГ.

Как напомнил премьер, по замыслу этот конкурс может стать ежегодным и открытым для участия всех государств. 

«Первое такое мероприятие планируется провести уже в следующем году в России. Вместе со странами-партнёрами будут определены правила творческого состязания», — сказал Мишустин.

Он добавил, что планируется создать постоянно действующий организационный комитет, а также выбрать представителей национального жюри.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил в 2024 году провести музыкальный конкурс «Интервидение».

По его словам, этот конкурс будет отражать уровень популярного искусства всех стран мира.

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