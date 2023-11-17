Евгений Бабичев назвал условия успеха Интервидения в России

Музыкальный критик Евгений Бабичев обозначил ряд нюансов, чтобы музыкальный конкурс «Интервидение» стал успешным международным событием.

В беседе с RT критик отметил ряд условий, которые необходимо соблюсти: серьёзный подход, профессиональная команда и значимый финансовый вклад, в противном случае конкурс затеряется среди других российских музыкальных проектов.

Евровидение — это состоявшийся бренд, про Интервидение мы слышали с советских времён и в конце 2000-х, когда пытались возродить конкурс в ином формате. (Сейчас. — RT) мы не знаем, будет ли конкурс проводиться в прямом эфире», — заявил эксперт.

Вместе с тем Бабичев засомневался, что удастся удержать внимание публики длительное время к конкурсу в формате телевизионного шоу. В качестве примера он привёл проект «Голос», за которым в начале трансляции в России наблюдали зрители всех возрастов, однако со временем интерес аудитории к шоу иссякло.

«Для песенного конкурса уровня Евровидения очень важно, чтобы он проходил в прямом эфире, без монтажа (чтобы передать. — RT) подготовку, переживания и волнения артистов. Мы своего участника отправляли как на музыкальную олимпиаду, желали успехов, делали прогнозы, ставки, был некий азарт. Если все эти элементы сохранить в новом проекте, было бы интересно», — сказал он.

Между тем критик подчеркнул, что продюсеры Евровидения безуспешно пытались внедрить этот формат в США в рамках франшизы.

Ранее российская певица Мария Кац высказала мнение, что зарубежные артисты со временем будут участвовать в Интервидении.