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МИД России: работа над организацией «Интервидения» активно ведётся

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В настоящий момент ведётся активная работа над организацией музыкального конкурса «Интервидение», сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.
МИД России: работа над организацией «Интервидения» активно ведётся
  • AFP

Об этом дипломат сказал в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, российское внешнеполитическое ведомство оказывает содействие организаторам конкурса.

Он добавил, что наблюдается значительный интерес к «Интервидению» со стороны других стран.

«Сейчас прорабатываются организационно-технические и творческие моменты подключения стран-партнёров. Работа началась, она активно ведётся», — рассказал Алимов.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил в 2024 году провести музыкальный конкурс «Интервидение».

По его словам, этот конкурс будет отражать уровень популярного искусства всех стран мира.

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