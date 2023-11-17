RT в Telegram
Подпишись

Иосиф Пригожин об «Интервидении»: все фестивали в мире оплачиваются артистам

Короткая ссылка
Виктория Стаценко
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал своё мнение по поводу организации предполагаемого конкурса «Интервидение». По мнению бизнесмена, участники, занявшие призовые места, должны получать денежное вознаграждение.
Иосиф Пригожин об «Интервидении»: все фестивали в мире оплачиваются артистам
  • РИА Новости

Как отметил продюсер в разговоре с RT, финансовая составляющая точно привлечёт к участию в мероприятии западных артистов.

«Все фестивали в мире оплачиваются артистам. А в чём смысл фестиваля? Чтобы артист приехал из Америки или Европы и просто получил эфир на Первом канале? Когда цель деньги — интерес возрастает. Всем миром правят деньги. Поэтому, когда речь будет идти о деньгах, мы точно можем быть уверены, что все представители западных стран побегут сюда как миленькие», — указал Пригожин.

По его мнению, любой артист приедет в Россию заработать денег на конкурсе.

Пригожин сравнил культурное мероприятие, подобное конкурсу «Евровидение», со спортом и уточнил, что даже боксёры, когда выходят на ринг, «дерутся за деньги».

«Фестиваль — это не просто ярмарка, это объединение общества. Мы хотим и через культуру, как через тот же спорт, объединить людей, вопреки всем запретам, которые на нас сваливаются. Раньше мы принимали участие во фриковом конкурсе «Евровидение», а сегодня мы хотим всё-таки сделать что-то настоящее и честное, что увлекло бы общество. Если сделать подобно Олимпийским играм — условно за первое место артист получил $1 млн, за второе — $500 тыс., а за третье — $250 тыс., то, поверьте мне, у многих будет желание поучаствовать в этом конкурсе. А если для отобранных участников ещё и сделать безвизовый режим посещения России на одну-две недели, то, я думаю, мы покажем миру совершенно другую картину», — заявил продюсер.

Вместе с этим он добавил, что к масштабному мероприятию можно привлечь спонсоров, которые вложатся в призовой фонд конкурсантов.

«Важно, чтобы конкурс был независимый и непредвзятый, неполитический. Неважно — кто выиграет, но важно, чтобы это мог увидеть весь мир. Каждый участник приедет со своим пиарщиком, который будет продвигать это дело у себя в стране. А гонорар должен быть в бюджете. Поверьте, для международного фестиваля сумма в размере $1 млн не имеет вообще никаких проблем. В целом если вложить в такой конкурс $50 млн, то он будет востребованным и привлечёт рекламодателей и спонсоров, которые за определённый маркетинговый пакет будут готовы вложиться в проект», — указал продюсер.

Пригожин также уточнил, что сам уже не раз предлагал проводить «Интервидение».

«Мы с (Виктором. — RT) Дробышем десять лет бегали с идеей этого конкурса и не могли ничего с этим сделать. Нас никуда не подпускали. А у Константина Львовича авторитета больше», — пояснил Пригожин.

Кроме того, продюсер уточнил, что по времени организация подобного масштабного мероприятия не будет долгой.

«Здесь нет большого труда. К маю это можно уже организовать», — сказал он.

Ранее певица Кац высказалась об участии зарубежных артистов в «Интервидении».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить