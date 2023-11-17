Швыдкой считает перспективным предложение создать «Интервидение»

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал идею создания конкурса «Интервидение».

«Зачем нам создавать альтернативу «Евровидения», когда нам можно создать что-то хорошее и своё, которое будет существовать по несколько иным законам», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Швыдкой, авторы идеи хотят уйти от англоязычности, чтобы песни исполнялись на национальных языках.

«Ясно, что в этом огромном мире, многополярном, существуют разные песенные традиции и разная популярная музыка», — сказал он.

По его словам, «Интервидение» сможет выполнить широкую просветительскую роль.

«Популярная песня — это такой сгусток концентрации некоторых национальных эстетических и этических принципов, и это очень важно. Поэтому эта история, как мне кажется, имеет перспективу», — добавил Швыдкой.

Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с RT высказал своё мнение по поводу организации предполагаемого конкурса «Интервидение». По мнению бизнесмена, участники, занявшие призовые места, должны получать денежное вознаграждение.