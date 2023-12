«Очень мрачные»: Джордж Мартин рассказал о первых сериях нового сезона «Дома Дракона»

Писатель Джордж Мартин, автор цикла фэнтези-романов «Песнь льда и пламени», поделился в своём блоге впечатлениями от просмотра первых двух серий второго сезона «Дома Дракона». По словам Мартина, он не может быть объективным в отношении проекта, основанного на его трудах. Однако он заверил, что шоу заставит зрителей рыдать. Кроме того, писатель упомянул мрачный, душераздирающий сюжет и громадные декорации к проекту.

В среду, 6 декабря, фантаст Джордж Мартин, создатель цикла романов «Песнь льда и пламени», рассказал в блоге о своих впечатлениях после просмотра двух серий нового сезона сериала «Дом Дракона» — спин-оффа «Игры престолов».

Подводя итоги поездки в Лондон, где находился в течение двух с половиной недель, Мартин отметил, что встретился с продюсером и сценаристом Райаном Кондалом, наконец посетил студию, где ведутся съёмки «Дома Дракона», и остался в полном восторге от происходящего на площадке. Писатель подчеркнул, что собирался посетить съёмочную локацию ещё пару месяцев назад, однако ему помешала забастовка авторов (WGA) США.

«Гвоздём программы здесь, пожалуй, стало то, что Райан устроил для меня предварительный показ первых двух серий «Дома Дракона» из второго сезона (в черновой редакции, разумеется). Когда речь заходит о любых адаптациях моих работ, я, конечно, едва ли объективен. Но должен сказать, мне показалось, что обе серии получились отличные. (И ведь они ещё даже не завершены!) И мрачные, надо заметить. Очень мрачные. Можно и прослезиться (но я сам не плакал — в отличие от одного из моих друзей), — написал Мартин. — Сильные, эмоциональные, пронзительные, душераздирающие. Как раз то, что мне нравится. (Что я могу сказать? Я вырос на творчестве Шекспира и больше всего люблю трагедии и исторические пьесы.)»

По словам автора книги «Пламя и кровь», которая легла в основу сериала, он бывал частым гостем на съёмочных площадках ещё с 1986 года, когда работал на телевидении и в кино, однако увиденное ранее не идёт ни в какое сравнение с декорациями Красного замка и «Драконьего камня» — родового гнезда дома Таргариенов.

Кадр из сериала «Дом Дракона»

Legion-Media

«Сказать на этот счёт я могу лишь... батюшки! Съёмочные площадки мне не в диковинку. Но ничего из виденного мной не может сравниться с декорациями для Красного замка и «Драконьего камня», сооружёнными на студии «Ливсден» в Лондоне. Громадные, умопомрачительные и до чёртиков правдоподобные — настолько, что у меня было ощущение, что я прошёл через временной портал и очутился в средневековой действительности Вестероса. Я люблю замки, и в своё время я посетил десятки самых настоящих средневековых замков, крепостей и башен, но ни у одного из этих всамделишных сооружений ни за что не получилось бы соперничать с нашим Красным замком — игра бы здесь просто не стоила свеч... ну или факелов», — поделился эмоциями Мартин.

Вместе с тем литератор отметил, что обсудил с Кондалом и командой сценаристов, работающих над сериалом, третий и четвёртый сезоны проекта.

В то же время Мартин добавил, что встретился в британской столице с издателем, чтобы обсудить свои книги, включая «Ветра зимы», над которой автор работает около десяти лет. Ещё в октябре 2022 года он заверял, что завершил написание романа «размером с дракона» на 75%.

Мировая премьера «Дома Дракона» состоялась в августе 2022 года. При работе над проектом кинематографисты Мигель Сапочник и Райан Кондал постарались максимально придерживаться литературного первоисточника и при этом сохранить атмосферу «Игры престолов».

«Мы рассказываем историю о межпоколенческом конфликте. Мы устраиваем всё так, чтобы к моменту, когда будет нанесён первый удар мечом, вы бы уже понимали все задействованные здесь стороны», — отметил Кондал в разговоре с The Hollywood Repoter.

Кадр из сериала «Дом Дракона»

Legion-Media

Несмотря на то что на этапе выхода трейлера картины скептически настроенные зрители предсказывали сериалу провал, критики благосклонно отнеслись к проекту. Они оценили эффектную визуальную составляющую ленты, музыкальное сопровождение и обилие драконов.

«Думаю, что первый эпизод «Дома Дракона» легко вновь привлечёт интерес любопытных поклонников после смазанной концовки «Игры престолов». По-моему, они заслужили преданность поклонников на один сезон, если он целиком будет таким же, как многообещающий первый эпизод, который я посмотрел. Берегитесь, ведь «Песнь льда и пламени» возвращается!» — написал редактор издания Bald Move.

На платформе Rotten Tomatoes сериал получил 93% «свежести», зрительский рейтинг составил 82%. Российские поклонники на сайте «Кинопоиск» оценили шоу на 8,1 балла, а посетители интернет-ресурса фильмов IMDb — на 8,5.

Между тем весной 2023-го стало известно, что во вселенной «Игры престолов» разрабатывается проект, анонсированный ещё в 2021 году, с рабочим названием A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight («Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь») на основе «Повести о Дунке и Эгге» — цикла фантастических новелл Мартина. Сюжет ленты студии Warner Bros. Discovery будет вращаться вокруг сира Дункана Высокого и его оруженосца Эйгона V Таргариена, а сама история развернётся за 90 лет до событий нашумевшего сериала.

Кроме того, ранее сообщалось, что в работе HBO на ранней стадии находится проект, посвящённый завоеванию Эйгоном I и его сёстрами Рейнис и Висеньей шести из семи королевств Вестероса за 300 лет до событий «Игры престолов», а также спин-офф, в центре истории которого окажется наследник Железного трона Джон Сноу в исполнении Кита Харрингтона.

Сериал охватит события, произошедшие после финала оригинального шоу: изгнанный из Вестероса Сноу (Эйгон Таргариен) оставляет прежнюю жизнь и вместе с одичалыми и Призраком отправляется к малоизученным землям за стеной.

Помимо прочего, кинокомпании интересуются не только романами, связанными с «Игрой престолов». Совместная работа Мартина, Гарднера Дозуа и Дэниела Абрахама — научно-фантастическая книга «Бегство охотника» о приключениях латиноамериканца с отдалённой планеты Сан-Паулу Рамона Эсперо, попавшего в плен к представителям инопланетной расы, — тоже будет экранизирована. Права на роман, опубликованный в 2007 году, выкупила студия Exile Content Studio.