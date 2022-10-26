«Книга размером с дракона»: Джордж Мартин рассказал, что почти завершил работу над «Ветрами зимы»

Джордж Мартин, автор литературной саги «Песнь льда и пламени», на основе которой снят сериал «Игра престолов», рассказал, что работа над «Ветрами зимы», шестой частью книжного цикла, завершена на 75%. Литератор пообещал не давать никаких прогнозов относительно даты выхода книги, но заявил, что делает всё возможное, чтобы приблизить её. В то же время Мартин предположил, что издательство может разделить грядущее произведение на две части.

Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», заявил, что шестая книга серии, «Ветра зимы», над которой он работает уже более восьми лет, завершена на 75%. Об этом писатель-фантаст рассказал во время прямой трансляции, организованной издательством Random House. Автор отметил, что предпоследняя книга цикла будет самой масштабной из всех его ранее изданных работ.

«Повторюсь: это большая-пребольшая книга. Работать над ней непросто. Она, вероятно, окажется объёмнее любого предыдущего тома в этой истории. «Танец с драконами» и «Буря мечей» — две самые длинные книги в цикле. — напомнил он. — Объём обеих — примерно полторы тысячи рукописных страниц. Думаю, завершённый вариант новой книги окажется ещё длиннее, а прошёл я где-то три четверти пути».

При этом Мартин подчеркнул, что даже когда книга будет полностью написана, она не сразу выйдет в печать — не исключено, что издательство решит разделить историю на две части. Кроме того, редакции придётся подумать над наилучшей стратегией выпуска произведения.

«И, разумеется, здесь возникает вопрос: когда я закончу эту исполинскую, размером с дракона, книгу, будут ли мои друзья из Random House настаивать на том, чтобы я разделил её на две части? Мы всё узнаем, но сперва я должен её закончить, должен довести дело до конца», — пояснил он.

Во время прямого эфира литератор пожаловался на злобных читателей и выразил разочарование фанатами, которые заклеймили его «лжецом» и раскритиковали за несоблюдение сроков выпуска «Ветров зимы», которые писатель сам устанавливал несколько раз.

«Все негодуют, что я «соврал». Но, давая эти прогнозы, я никогда не лгал. Сделать их точнее я не мог, — сказал Мартин. — Но вообще, я думаю, что переоцениваю свою способность закончить начатое и недооцениваю количество помех и других проектов, других обязательств, которые будут меня отвлекать».

Говоря о конкретной дате выхода книги, писатель сообщил, что делает всё возможное, чтобы приблизить её. В то же время он не намерен больше давать каких-либо обещаний по поводу того, когда роман отправится в печать.

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«Я отказался от прогнозов, поскольку люди всё давят и давят: «Когда вы её допишете?». Я стараюсь дать как можно более оптимистичный с учётом ситуации прогноз, а потом (всякий раз. — RT) что-то происходит», — объяснил писатель.

Между тем фантаст уверен, что как только книга будет издана, от него не отстанут и сразу начнут спрашивать о выходе последней части саги.

«В один прекрасный день книга будет дописана и опубликована, а на следующий день кто-то спросит меня: «Когда мы увидим «Грёзы о весне»?» Я уже предвижу будущее», — резюмировал Мартин.

Сюжет долгожданной книги Мартин держит в тайне, однако известно, что в ней писатель вернёт к жизни часть умерших в сериале героев, а некоторые из тех, кто остался жив, наоборот, погибнут.

Первоначально «Ветра зимы» должны были выйти в свет в 2014 году, задолго до окончания «Игры престолов», но финал сериала был снят значительно раньше, чем Мартин закончил книгу. Писатель заверил поклонников, что литературный цикл завершится иначе.

Фанаты Мартина неоднократно выражали недовольство тем, что писатель много лет задерживает выпуск книги, а некоторые и вовсе утратили веру в то, что он когда-либо её завершит. Такой вывод они сделали из-за того, что Мартин параллельно работает над множеством других проектов, среди которых книга «Кто есть кто в Вестеросе», второй том серии «Пламя и кровь», первая часть которой легла в основу сериала «Дом дракона». Вместе с тем Мартин работает над новеллами о Дунке и Эгге, а также задействован в ряде анимационных и игровых спин-оффов своей фантастической вселенной.