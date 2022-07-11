«Искренне утратили веру»: как в соцсетях реагируют на новости о книге Джорджа Мартина «Ветра зимы»

Автор литературного цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин объяснил, почему до сих пор не дописал шестую часть серии, «Ветра зимы», и рассказал, чем она будет отличаться от финала сериала «Игра престолов». Поклонники творчества литератора с восторгом приняли новую информацию об ожидаемом произведении — они пишут, что публикация вызвала у них ностальгические чувства и подарила надежду на скорый выпуск книги. Однако некоторые пользователи социальных сетей сомневаются, что Мартин вообще когда-нибудь её закончит.

Джордж Мартин, автор литературной серии «Песнь льда и пламени», которая легла в основу популярного сериала «Игра престолов», на своём сайте рассказал, как продвигается работа над «Ветрами зимы», шестой и предпоследней частью цикла, и пролил свет на некоторые детали сюжета.

Писатель объяснил столь долгую работу над книгой (литератор пишет её уже не менее восьми лет) тем, что относит себя к числу «писателей-садовников», которые являются антиподами «писателей-архитекторов». «Архитектор» сразу прорабатывает весь сюжет романа: прежде чем забить первый гвоздь, он знает, сколько комнат будет в здании, из чего сделают крышу и т. п. «Писатель-садовник» роет яму в земле, сажает семя, поливает его собственной кровью и наблюдает за тем, что вырастет. По мере того, как автор пишет, его истории растут и развиваются. В каком направлении двигается сюжет, в целом ясно, но порой почва под ногами меняется.

Писатель напомнил, что романы намного обширнее и сложнее, чем сериалы, поэтому в книге не произойдёт то же, что было показано на экране. В литературной версии истории получат развитие линии некоторых персонажей, которые не были включены в сериал, но важны для сюжета.

«Да, некоторые вещи, которые вы видели в сериале HBO «Игра престолов», вы увидите и в «Ветрах зимы» (хотя, возможно, немного в другом ракурсе)... но большая часть будет совершенно иной», — отметил писатель.

Джордж Мартин не стал подробно говорить о сюжете, но отметил, что в романе сохранит жизнь некоторым героям, погибшим в сериале, и наоборот, умертвит тех, кто остался в живых. Кроме того, литератор рассказал, что работал над главой Тириона Ланнистера, что свидетельствует о том, что герой жив (по крайней мере, был).

«Одно могу сказать в достаточно общих чертах, чтобы ничего не заспойлерить: не все персонажи, которые дожили до конца «Игры престолов», доживут до конца «Песни льда и пламени», и не все персонажи, которые умерли в сериале, умрут в книге. (Кое-кто, конечно, умрёт. Само собой. Возможно, большинство. Но точно не все (Разумеется, на следующей неделе, когда я займусь следующей главой, я могу опять передумать).)», — написал фантаст.

До концовки Мартин ещё не добрался. Писатель отдаёт себе отчёт в том, что задержал выпуск книги, и понимает, что многим больше нравится сериал, нежели литературное произведение. Также Джордж Мартин отметил нарастание злобы со стороны фанатов: многие недовольны тем, что книга до сих пор не вышла, а писатель, вместо того чтобы её закончить, подключается ко множеству других проектов, и уже ненавидят ещё даже не выпущенный роман. Мартин признаётся, что всё это его расстраивает, но он надеется, что, когда «Ветра зимы» всё же будут изданы, читатели воспримут их объективно.

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Поклонники творчества Джорджа Мартина с восторгом встретили публикацию в блоге писателя. Кое-кто сразу начал фантазировать о том, какой в итоге будет ожидаемая книга.

«Джордж Мартин говорит, что «Ветра зимы» будут сильно отличаться от сериала... Слава утонувшему богу. Быть может, магия продолжит играть важную роль. Быть может, мы увидим, как Джон проникнет в разум великана. Быть может, Трёхглазый ворон будет не только перемещаться с места на место», — пишет пользователь Twitter.

Многие пришли в восторг от того, что за много лет работы над «Ветрами зимы» Мартин наконец сравнительно подробно рассказал о грядущей книге. Публикация вызвала у поклонников вселенной ностальгические чувства и подарила надежду на скорый выход произведения. Одна из пользовательниц Twitter отметила, что литератор всегда раскрывает о своих грядущих работах именно столько информации, сколько нужно для пробуждения интереса.

«Ещё раз спасибо за новости, Джордж. Здорово, что «садоводство» продвигается хорошо. Вы раскрываете о «Ветрах» идеальное количество информации, с нетерпением жду того дня, когда смогу прочитать книгу. Мне не нужна версия HBO, мне нужны ваши слова и (ваша. — RT) история», — говорится в сообщении.

Блогеры также пишут, что, если произведение наконец выйдет, они купят его в первый же день после публикации.

«Какой сочный «не блог» (название рубрики на сайте Джорджа Мартина. — RT)! Для меня всегда было очевидно, что спешка — это смерть качества, так же как «любовь — смерть долга». Не могу дождаться этого судьбоносного дня! Спасибо, что вкладываетесь в работу, несмотря на негатив. Спасибо, Джордж!», — пишет блогер.

Впрочем, кое-кто уверен, что Мартин никогда не закончит «Ветра зимы», а один из пользователей сети задаётся вопросом — если на работу над предпоследней частью «Песни льда и пламени» потребовалось так много времени, то стоит ли вообще ждать последнюю?

«Честно, Джордж, я вам сочувствую. Если бы вас не похитили и не заставили давать все эти интервью, отвлекаться на новые проекты и с мечом у горла безостановочно болтать со всеми желающими, вы бы уже закончили цикл «Песнь льда и пламени». Бедолага», — иронизирует один из пользователей.

Многие поклонники Мартина, однако, настроены вполне оптимистично — они желают писателю долгих лет жизни и выражают надежду на то, что когда-нибудь книга всё-таки будет, и она понравится аудитории больше, чем финал сериала «Игра престолов».

«Спасибо. Желаю вам жизни... достаточно долгой, чтобы закончить цикл. И это не пустые слова, я знаю, что книга будет гораздо лучше сериала», — пишет блогер.

«Спасибо за содержательные новости о «Ветрах». Кстати, не думаю, что люди готовы возненавидеть эту книгу сразу после выпуска. Они просто искренне утратили веру в то, что вы (когда-нибудь. — RT) закончите этот цикл, а потому снижают уровень ожиданий. Пожалуйста, докажите, что мы ошибаемся», — говорится в другом сообщении.

Изначально Джордж Мартин планировал закончить работу над «Ветрами зимы» и следующей частью серии в 2014 году, задолго до завершения «Игры престолов», но зрители увидели финал сериала гораздо раньше, чем книги. Мартин же параллельно с написанием романа трудится над спин-оффом «Игры престолов» — «Дом драконов», — книгой о Таргариенах «Пламя и кровь», компьютерной игрой Elden Ring и другими проектами.