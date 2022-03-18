Иллюстрированная история дома Таргариенов: что известно о книге Джорджа Мартина «Восхождение дракона»

25 октября 2022 года выйдет книга Джорджа Мартина «Восхождение дракона» — иллюстрированное справочное издание о Доме Таргариенов. В книгу войдут более 180 не публиковавшихся ранее изображений. Она станет дополнением к роману писателя «Пламя и кровь» и сериалу «Дом дракона». Ранее были анонсированы ещё несколько проектов, над которыми работает Мартин. Среди них — игровые и анимационные сериалы и литературные произведения. В то же время поклонники писателя не первый год ждут его книгу «Ветра зимы» — шестую и предпоследнюю часть цикла «Песнь льда и пламени».

Американское издательство Ten Speed Press 25 октября 2022 года выпустит книгу Джорджа Мартина «Восхождение дракона», которая станет дополнением к его роману 2018 года «Пламя и кровь» и сериалу «Дом дракона», находящемуся в разработке у HBO. Новое произведение представляет собой иллюстрированную историю Дома Таргариенов. В книгу войдут не менее 180 ранее не публиковавшихся изображений.

«Для тех из вас, кто задаётся вопросом, в чём разница между «Восхождением дракона» и «Пламенем и кровью». Считайте, что «Восхождение дракона» — это роскошное справочное издание, в котором самое печально известное семейство Вестероса (и его драконы) оживает при помощи невероятно талантливых художников», — объясняет Джордж Мартин в своём блоге.

Он отметил, что в книге «Пламя и кровь» описаны события от завоевания Вестероса Эйгоном Таргариеном до гражданской войны под названием «Танец драконов», едва не положившей конец правлению Таргариенов.

«Книга «Восхождение дракона» охватывает тот же временной период, но написана в более энциклопедическом стиле, схожем со стилем «Мира льда и пламени», — отмечает Мартин.

В работе над «Восхожденим дракона» принимают участие авторы Элио Гарсиа и Линда Антонссон. Ранее с их помощью была создана книга «Мир льда и пламени» —иллюстрированный путеводитель по миру «Песни льда и пламени». По мнению Джорджа Мартина, «Восхождение дракона» будет интересно как поклонникам популярной франшизы, так и тем, кто познакомится с Таргариенами в сериале «Дом дракона».

© Кадр из сериала «Дом дракона»

Напомним, Джордж Мартин уже не менее восьми лет пишет шестую и предпоследнюю часть литературной серии «Песнь льда и пламени» — «Ветра зимы». Срок её публикации неоднократно откладывался, но писатель отмечал, что работа над книгой является его главным приоритетом. В 2019 году он пообещал, что не будет браться за какие-либо сценарии, пока не закончит «Ветра зимы», однако 9 марта 2022-го рассказал о ряде проектов, в производстве которых принимает участие, и подчеркнул, что они ему тоже важны.

«Знаю, знаю, для многих из вас значение имеет только один проект. Мне вас жаль. Для меня важны они все», — пишет Мартин.

Он добавил, что «мир Вестероса, мир «Песни льда и пламени» — его «приоритет номер один, и это не изменится до тех пор, пока история не будет рассказана до конца».

«Но Вестерос уже перерос «Ветра зимы» или даже цикл «Песнь льда и пламени», — пояснил литератор. По его словам, он значительно продвинулся в написании «Ветров зимы» в 2020 году и «меньше — в 2021-м,.. но «меньше» не означает «совсем не (продвинулся. — RT)».

Сейчас Джордж Мартин работает над рядом сериалов, так или иначе связанных с вселенной «Песни льда и пламени». Действие ленты «10 000 кораблей» развернётся почти за тысячу лет до событий «Игры престолов». В центре сюжета окажется королева-воин Нимерия, одна из прародительниц семьи Мартелл.

Сценарий сериала «Морской змей» будет сосредоточен на истории известного во вселенной «Песни льда и пламени» торговца и политика Корлиса Велариона.

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Также в работе — ряд анимационных сериалов и игровая экранизация «Повестей о Дунке и Эгге» Мартина. Действие этого проекта развернётся почти на век раньше событий «Игры престолов». В сериале расскажут о приключениях принца Эйгона Таргариена и рыцаря Дункана Высокого.

«Я очень сильно вовлечён в создание каждого из грядущих сериалов. Это мой мир, и хотя я очень тесно сотрудничаю с разными потрясающими писателями и создателями сериалов, именно мне в конечном счёте следить за тем, чтобы канон оставался... ну, каноничным... и прикладывать все усилия, чтобы помочь сделать новые сериалы отличными»‎, — говорит Джордж Мартин.

В то же время писатель продолжает работу над книгой «Кто есть кто в Вестеросе» и вторым томом серии «Пламя и кровь» — её первая часть легла в основу сериала «Дом дракона». Также Мартин заявил о намерении выпускать больше повестей о Дунке и Эгге.

Среди прочих проектов литератора — экранизация романа Роджера Желязны «Знаки дороги», над которой Мартин работает в качестве продюсера, и пьеса-приквел «Игры престолов».