«Увиденное мне понравилось»: Джордж Мартин оценил приквел «Игры престолов»

Джордж Мартин поделился впечатлениями от сериала «Дом дракона» с Мэттом Смитом и Эммой Д’Арси, премьера которого ожидается в 2022 году. Также автор серии книг «Песнь льда и пламени», которая легла в основу ленты «Игра престолов», рассказал, как протекает работа над спин-оффами оригинального сериала, а также о судьбе долгожданного романа «Ветра зимы» и других литературных произведений, связанных с популярной франшизой.

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин рассказал в своём блоге о впечатлениях от сериала «Дом дракона»‎, премьера которого запланирована на 2022 год. Проект ещё не готов, однако литератор видел некоторые материалы и высоко их оценил.

«Увиденное мне понравилось. Не терпится увидеть остальное», — пишет Мартин.

«Дом дракона» — приквел сериала «Игра престолов». Его сюжет строится вокруг членов Дома Таргариенов и гражданской войны, известной как «Танец драконов». Роли в ленте исполняют Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Пэдди Консидайн и другие.

Помимо этого, писатель рассказал, как проходит работа над другими проектами, связанными со вселенной «Игры престолов»‎.

«Некоторые из прорабатываемых нами идей весьма разительно отличаются по тону и подходу от того, что делалось раньше, и меня это воодушевляет. Вестерос (а также Эссос и так далее) огромен, и там найдётся место для самых разных историй о самых разных персонажах»‎, — пишет Джордж Мартин.

Среди названных писателем проектов — сериал «Морской змей»‎ от сценариста Бруно Хеллера («Рим»‎, «Готэм»‎). В проекте рассказывается история знаменитого в придуманном Мартином мире мореплавателя и торговца Корлиса Велариона. Персонаж появится в том числе в «Доме дракона» — его сыграет Стив Туссэн.

Шоураннером сериала «10 000 кораблей» выступает Аманда Сигел. По словам Мартина, она уже представила черновики проекта. Его сюжет сфокусирован вокруг королевы-воина Нимерии, одной из прародительниц семьи Мартелл, правителей Дорна. Героиня покинула родину и после долгого путешествия обосновалась в Дорне, заключив брак с местным лордом Морсом Мартеллом. Действие сериала развернётся почти за тысячу лет до событий «Игры престолов»‎.

Сценарист Стивен Конрад («В погоне за счастьем») разрабатывает адаптацию «Повестей о Дунке и Эгге». События в сериале происходят почти на век раньше истории, представленной в «Игре престолов». Зрители этого проекта узнают о судьбах принца Эйгона Таргариена и рыцаря Дункана Высокого. Первый сезон станет экранизацией повести «Межевой рыцарь»‎, опубликованной в 1998 году.

«Мы с моей командой провели ряд отличных совещаний со Стивом (Конрадом. — RT) и его командой, и мы прекрасно сработались. Он полон решимости достоверно перенести на экран повести (о Дунке и Эгге. — RT), а это именно то, чего я хочу, — мне невероятно дороги эти герои и их истории»‎, — пишет Мартин. Он добавил, что сериал получит новое название.

Также Джордж Мартин рассказал, как продвигается производство анимационных сериалов, в частности, проекта с рабочим названием «Золотая империя»‎. Местом действия мультфильма станет восток Эссоса (один из континентов выдуманного Мартином мира). По словам Мартина‎, над лентой работает молодой автор, его имя не уточняется.

«Я очень сильно вовлечён в создание каждого из грядущих сериалов. Это мой мир, и хотя я очень тесно сотрудничаю с разными потрясающими писателями и создателями сериалов, именно мне в конечном счёте следить за тем, чтобы канон оставался... ну, каноничным... и прикладывать все усилия, чтобы помочь сделать новые сериалы отличными»‎, — отмечает Джордж Мартин.

Писатель также рассказал о работе над литературными произведениями, связанными со вселенной. Среди них — один из наиболее ожидаемых романов автора «Ветра зимы». Он станет шестой и предпоследней частью серии «Песнь льда и пламени»‎, которая легла в основу сериала «Игра престолов»‎. К роману «Ветра зимы» частично относятся шестой и седьмой сезоны экранизации, однако в ней присутствуют значительные сюжетные отступления от оригинала. Начиная с шестого сезона кинематографисты снимали проект на основе черновиков Джорджа Мартина, опережая книжную серию.

«Я продолжаю работать над «Ветрами зимы», о чём говорил уже сотни раз в сотне разных мест, и необходимость постоянно это повторять попросту утомляет. Я заметно продвинулся в написании романа в 2020 году и меньше — в 2021-м... но «меньше» не означает «совсем не (продвинулся. — RT)»‎, — рассказал писатель.

По словам Джорджа Мартина, сейчас в работе также находится второй том серии «Пламя и кровь» о правлении Таргариенов в Вестеросе. Описанные в первой книге события легли в основу сериала «Дом дракона».

«Пару сотен страниц этого второго тома я уже написал, но работы предстоит ещё много»‎, — сообщил Джордж Мартин.

Помимо этого, литератор отметил, что намерен писать больше новелл о Дунке и Эгге, «особенно с учётом того, что про них готовится сериал»‎. Также идут работы над произведением «Кто есть кто в Вестеросе» и иллюстрированной версией «Пламени и крови», к которой приложили руку Элио Гарсиа и Линда Антонссон (ранее они работали с Мартином над «Миром льда и пламени»). Иллюстрированный вариант будет готов в 2022 году.

Весной 2021-го стало известно, что Джордж Мартин приступил к написанию пьесы о событиях, произошедших в Вестеросе за 16 лет до сюжета «Игры престолов». Предполагается, что в произведении могут появиться уже знакомые по оригинальному сериалу персонажи — Нэд и Лианна Старк, Рейгар Таргариен, Джейме Ланнистер и Оберин Мартелл.

Первый сезон сериала «Игра престолов»‎ вышел в 2011-м. Благодаря ленте возросла популярность книг Мартина из цикла «Песнь льда и огня» — в течение того же года произведения были проданы общим тиражом более 8 млн экземпляров. В 2012-м литератор занял 12-е место в рейтинге писателей с самыми высокими доходами по версии журнала Forbes.

В 2019 году вышел финальный сезон сериала. За всё время шоу было отмечено 59 премиями «Эмми прайм-тайм» в разных категориях, четыре раза — как лучший драматический сериал. В 2021-м Джордж Мартин заявил, что жалеет о том, что концовка «Игры престолов» вышла до завершения книжной серии. Тем не менее писатель покажет аудитории своё видение развязки.