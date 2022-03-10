«Увиденное мне понравилось»: Джордж Мартин оценил приквел «Игры престолов»
- © Кадр из сериала «Дом дракона»
Американский писатель-фантаст Джордж Мартин рассказал в своём блоге о впечатлениях от сериала «Дом дракона», премьера которого запланирована на 2022 год. Проект ещё не готов, однако литератор видел некоторые материалы и высоко их оценил.
«Увиденное мне понравилось. Не терпится увидеть остальное», — пишет Мартин.
«Дом дракона» — приквел сериала «Игра престолов». Его сюжет строится вокруг членов Дома Таргариенов и гражданской войны, известной как «Танец драконов». Роли в ленте исполняют Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Пэдди Консидайн и другие.
Помимо этого, писатель рассказал, как проходит работа над другими проектами, связанными со вселенной «Игры престолов».
«Некоторые из прорабатываемых нами идей весьма разительно отличаются по тону и подходу от того, что делалось раньше, и меня это воодушевляет. Вестерос (а также Эссос и так далее) огромен, и там найдётся место для самых разных историй о самых разных персонажах», — пишет Джордж Мартин.
Среди названных писателем проектов — сериал «Морской змей» от сценариста Бруно Хеллера («Рим», «Готэм»). В проекте рассказывается история знаменитого в придуманном Мартином мире мореплавателя и торговца Корлиса Велариона. Персонаж появится в том числе в «Доме дракона» — его сыграет Стив Туссэн.
Шоураннером сериала «10 000 кораблей» выступает Аманда Сигел. По словам Мартина, она уже представила черновики проекта. Его сюжет сфокусирован вокруг королевы-воина Нимерии, одной из прародительниц семьи Мартелл, правителей Дорна. Героиня покинула родину и после долгого путешествия обосновалась в Дорне, заключив брак с местным лордом Морсом Мартеллом. Действие сериала развернётся почти за тысячу лет до событий «Игры престолов».
Сценарист Стивен Конрад («В погоне за счастьем») разрабатывает адаптацию «Повестей о Дунке и Эгге». События в сериале происходят почти на век раньше истории, представленной в «Игре престолов». Зрители этого проекта узнают о судьбах принца Эйгона Таргариена и рыцаря Дункана Высокого. Первый сезон станет экранизацией повести «Межевой рыцарь», опубликованной в 1998 году.
«Мы с моей командой провели ряд отличных совещаний со Стивом (Конрадом. — RT) и его командой, и мы прекрасно сработались. Он полон решимости достоверно перенести на экран повести (о Дунке и Эгге. — RT), а это именно то, чего я хочу, — мне невероятно дороги эти герои и их истории», — пишет Мартин. Он добавил, что сериал получит новое название.
Также Джордж Мартин рассказал, как продвигается производство анимационных сериалов, в частности, проекта с рабочим названием «Золотая империя». Местом действия мультфильма станет восток Эссоса (один из континентов выдуманного Мартином мира). По словам Мартина, над лентой работает молодой автор, его имя не уточняется.
«Я очень сильно вовлечён в создание каждого из грядущих сериалов. Это мой мир, и хотя я очень тесно сотрудничаю с разными потрясающими писателями и создателями сериалов, именно мне в конечном счёте следить за тем, чтобы канон оставался... ну, каноничным... и прикладывать все усилия, чтобы помочь сделать новые сериалы отличными», — отмечает Джордж Мартин.
Писатель также рассказал о работе над литературными произведениями, связанными со вселенной. Среди них — один из наиболее ожидаемых романов автора «Ветра зимы». Он станет шестой и предпоследней частью серии «Песнь льда и пламени», которая легла в основу сериала «Игра престолов». К роману «Ветра зимы» частично относятся шестой и седьмой сезоны экранизации, однако в ней присутствуют значительные сюжетные отступления от оригинала. Начиная с шестого сезона кинематографисты снимали проект на основе черновиков Джорджа Мартина, опережая книжную серию.
«Я продолжаю работать над «Ветрами зимы», о чём говорил уже сотни раз в сотне разных мест, и необходимость постоянно это повторять попросту утомляет. Я заметно продвинулся в написании романа в 2020 году и меньше — в 2021-м... но «меньше» не означает «совсем не (продвинулся. — RT)», — рассказал писатель.
По словам Джорджа Мартина, сейчас в работе также находится второй том серии «Пламя и кровь» о правлении Таргариенов в Вестеросе. Описанные в первой книге события легли в основу сериала «Дом дракона».
«Пару сотен страниц этого второго тома я уже написал, но работы предстоит ещё много», — сообщил Джордж Мартин.
Помимо этого, литератор отметил, что намерен писать больше новелл о Дунке и Эгге, «особенно с учётом того, что про них готовится сериал». Также идут работы над произведением «Кто есть кто в Вестеросе» и иллюстрированной версией «Пламени и крови», к которой приложили руку Элио Гарсиа и Линда Антонссон (ранее они работали с Мартином над «Миром льда и пламени»). Иллюстрированный вариант будет готов в 2022 году.
Весной 2021-го стало известно, что Джордж Мартин приступил к написанию пьесы о событиях, произошедших в Вестеросе за 16 лет до сюжета «Игры престолов». Предполагается, что в произведении могут появиться уже знакомые по оригинальному сериалу персонажи — Нэд и Лианна Старк, Рейгар Таргариен, Джейме Ланнистер и Оберин Мартелл.
Первый сезон сериала «Игра престолов» вышел в 2011-м. Благодаря ленте возросла популярность книг Мартина из цикла «Песнь льда и огня» — в течение того же года произведения были проданы общим тиражом более 8 млн экземпляров. В 2012-м литератор занял 12-е место в рейтинге писателей с самыми высокими доходами по версии журнала Forbes.
В 2019 году вышел финальный сезон сериала. За всё время шоу было отмечено 59 премиями «Эмми прайм-тайм» в разных категориях, четыре раза — как лучший драматический сериал. В 2021-м Джордж Мартин заявил, что жалеет о том, что концовка «Игры престолов» вышла до завершения книжной серии. Тем не менее писатель покажет аудитории своё видение развязки.