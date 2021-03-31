«Мы наконец сможем рассказать эту историю целиком»: Джордж Мартин работает над спектаклем-приквелом к «Игре престолов»

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Марина Максимова
Джордж Мартин работает над пьесой, действие которой разворачивается в Вестеросе за 16 лет до событий, описанных в сериале «Игра престолов». В ней могут появиться такие персонажи, как Нэд Старк и Джейме Ланнистер. Постановка предназначена для нью-йоркского Бродвея, лондонского Вест-Энда и площадок в Австралии. Ожидается, что премьерные показы спектакля пройдут в 2023 году.
«Мы наконец сможем рассказать эту историю целиком»: Джордж Мартин работает над спектаклем-приквелом к «Игре престолов»
  • © Кадр из сериала «Игра престолов»

Джордж Мартин начал работу над ещё одним проектом по вселенной «Игры престолов». Как сообщает THR, литератор приступил к написанию пьесы.

Это произведение пока не имеет названия, однако уже известны детали сюжета. В пьесе будет описан турнир в Харренхолле, который послужил отправной точкой для всех отражённых в оригинальном сериале событий. Ожидается, что Мартин вернёт уже ставших известными персонажей, в том числе Нэда и Лианну Старк, Рейгара Таргариена, Джейме Ланнистера, Оберина Мартелла.

В литературном первоисточнике турнир преподносится как масштабное событие, продолжавшееся десять дней и включавшее состязания с использованием разных видов оружия. Именно в ходе турнира принц Рейгар Таргариен открыто продемонстрировал симпатию к невесте Роберта Баратеона Лианне Старк. Этот эпизод положил начало цепи событий, которая привела к восстанию Баратеона, свержению Таргариенов и убийству большинства представителей дома.

Создатели пьесы обещают впервые раскрыть секреты, о которых ранее говорилось намёками, и рассказать публике новую историю о любви, мести, безумии и зловещем пророчестве.

«Семена войны часто сеются в мирное время. Мало кто в Вестеросе предвидел грядущую кровавую бойню, когда в год ложной весны знать и простолюдины собрались в Харренхолле, чтобы насладиться выступлением на большом турнире лучших рыцарей королевства. Этот турнир часто упоминается как в сериале HBO «Игра престолов», так и в моих романах из цикла «Песнь льда и пламени». Теперь мы наконец сможем рассказать эту историю целиком... на театральной сцене», — цитирует Мартина THR.

  • Кадр из сериала «Игра Престолов»
  • © Кадр из сериала «Игра Престолов»

Продюсерами спектакля станут Саймон Пейнтер, Тим Лоусон и Джонатан Санфорд. Вместе с Джорджем Мартином над пьесой будут работать драматург Дункан Макмиллан («Запретная зона», «Love Lockdown») и режиссёр кино и театра Доминик Кук («Игры шпионов»). Кук также сотрудничал с Лондонским королевским придворным театром и Королевским национальным театром. Его спектакль по пьесе Follies («Глупости») был номинирован на премию Лоуренса Оливье в десяти категориях, включая режиссёрскую. Кроме того, Кук снял телесериал «Пустая корона» по пьесам Шекспира.

Хотя HBO не участвует в разработке спектакля официально, в числе исполнительных продюсеров нового проекта значится Винс Джерардис, который работал над сериалом.

Мартин отмечал, что его с самого начала вдохновляла любовь коллег к созданному им волшебному миру.

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Дункан Макмиллан рассказал, что работа над пьесой не прекращалась во время карантина. «Я искренне восхищаюсь миром и персонажами Джорджа Мартина. Он отнёсся к нам с невероятной добротой и доверием. Работать над этой пьесой во время локдауна было для нас настоящей честью. С нетерпением жду момента, когда мы сможем вернуться в театр и поделиться этим опытом», — заявил он.

Доминик Кук признался, что рад возможности работать с материалом Джорджа Мартина. По его мнению, представить эту историю в виде спектакля несложно, потому что автор отчасти ориентировался на драматургические произведения.

«При написании романов Джордж вдохновлялся в том числе историческими пьесами Шекспира, поэтому материал вполне естественно переносится на сцену. Мы с Дунканом Макмилланом с огромным наслаждением копаемся в деталях династической борьбы за власть, которая лежит в основе невероятно изобретательного мира, созданного Джорджем. Он был очень отзывчив и оказывал нам всяческую поддержку», — подчеркнул Кук.

Премьерные спектакли запланированы на 2023 год. Создатели постановки планируют показывать её в театрах Бродвея (Нью-Йорк), Вест-Энда (Лондон), а также на разных площадках в Австралии.

  • Кадр из сериала «Игра Престолов»
  • © Кадр из сериала «Игра Престолов»

На прошлой неделе THR сообщил, что Джордж Мартин заключил контракт с HBO на пять лет. Писатель займётся контентом для телеканала и стримингового сервиса.

К данному моменту в разработке находятся телесериалы — приквелы «Игры престолов», основанные на романе «Пламя и кровь», а также серии книг «Повести о Дунке и Эгге». Ранее в марте СМИ сообщили ещё о трёх проектах по вселенной Мартина. В них речь пойдёт об обитателях трущоб Королевской Гавани, столицы Семи королевств («Блошиный конец»), о путешествии королевы Нимерии («10 000 кораблей») и о событиях из жизни лорда Корлиса Велариона («Девять путешествий» или «Морской змей»). Кроме того, в планах у HBO выпуск мультсериала для взрослой аудитории, который по настроению будет близок к флагманскому проекту. 

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