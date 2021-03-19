Пути истории Вестероса: что известно о подготовке ещё трёх проектов по вселенной «Игры престолов»
- Кадр из сериала «Игра престолов»
- © HBO
Компания HBO, выпустившая популярный сериал «Игра престолов», начала разработку ещё трёх проектов по вселенной, придуманной писателем Джорджем Мартином. Об этом сообщают Deadline и THR.
По информации СМИ, все ленты представляют собой приквелы к основному сериалу. На данный момент известны их рабочие названия: 9 Voyages или Sea Snake («Девять путешествий» или «Морской змей»), 10 000 Ships («10 000 кораблей») и Flea Bottom («Блошиный конец»).
Deadline уточняет, что дальше всего кинематографисты продвинулись в разработке первого из трёх перечисленных проектов. Сообщается, что уже сформирована креативная команда, которая занимается написанием сценария. В числе авторов «Девяти путешествий» — Бруно Хеллер, известный по таким сериалам, как «Рим», «Готэм», «Пенниуорт» и «Менталист». Также, по данным издания, в работе над лентой примет участие сам Джордж Мартин.
В центре сюжета «Девяти путешествий» — приключения лорда Приливов Корлиса Велариона, также известного как Морской Змей. Этот персонаж появится в сериале «Дом дракона» — уже известно, что его роль исполнит Стив Туссэн.
В проекте «10 000 кораблей» речь пойдёт о путешествии королевы-воительницы Нимерии, которое имело место почти за тысячу лет до событий «Игры престолов». Главная героиня — одна из прародительниц семьи Мартелл, правителей Дорна. Вместе с представителями народа ройнар, выжившими в войне с валирийцами, она покинула родину и после долгого путешествия обосновалась в Дорне, заключив брак с местным лордом Морсом Мартеллом.
- Кадр из сериала «Игра престолов»
- © HBO
О каких событиях кинематографисты расскажут в ленте «Блошиный конец», пока неясно. Из названия следует, что действие развернётся в трущобах столицы Семи Королевств, Королевской Гавани. Здесь родились второстепенные персонажи «Игры престолов» Давос Сиворт и Джендри Баратеон.
Согласно данным Deadline, «Девять путешествий» выйдут в виде сериала. О формате других проектов пока не сообщается.
Ранее главный контент-менеджер HBO Кейси Блойс отмечал, что обилие изложенной Джорджем Мартином информации располагает к съёмкам приквелов.
«Мы обсуждаем и другие перспективные направления. Мир, придуманный Джорджем Мартином, масштабен. Интересно здесь то, что имеется не только масштабный мир, а ещё и множество намеченных путей в плане развития истории. Одно из больших достоинств «Дома дракона» — это сложившаяся история, которая подводит зрителя к сериалу «Игра престолов». Кроме того, есть множество ответвлений — масса возможностей и историй, которые можно рассказать», — заявил Блойс в беседе с Deadline.
«Игра престолов» выходила на телевидении и на интернет-платформах с 2011 по 2019 год. Шоу было отмечено 59 премиями «Эмми прайм-тайм» в разных категориях, четырежды — как лучший драматический сериал.
Ещё до завершения флагманского проекта по вселенной Джорджа Мартина стали появляться новости о разработке приквелов. Так, летом 2018 года стало известно о подготовке к съёмкам сериала «Долгая ночь». Создатели картины собирались углубиться в историю Вестероса за несколько тысяч лет до событий «Игры престолов».
- Кадр из сериала «Игра престолов»
- © HBO
Кинематографисты сняли пилотный эпизод с участием Джорджи Хенли, Наоми Уоттс, Тоби Регбо, Джейми Кэмпбелла Бауэра и других артистов. Однако осенью 2019-го руководство HBO отменило дальнейшие работы. По мнению Наоми Уоттс, лента стала бы отличным развлечением для поклонников франшизы. В интервью для news.com.au актриса призналась, что закрытие проекта её расстроило.
В настоящее время ведётся работа над сериалом «Дом дракона». Его сюжет основан на книге «Пламя и кровь». Повествование сконцентрировано вокруг истории дома Таргариенов. Роль короля Визериса исполнит Пэдди Консидайн («Макбет», «Ультиматум Борна»). В ленте будет десять эпизодов. Премьера запланирована на 2022 год.
Также для экранов адаптируют цикл книг «Повести о Дунке и Эгге» — приквел, повествующий о жизни и делах принца Эйгона Таргариена и рыцаря Дункана Высокого.
В январе 2021 года СМИ сообщили, что для сервиса HBO Max разрабатывается анимационный сериал по мотивам «Игры престолов». Ожидается, что у него будет много общего с оригинальным проектом. Лента предназначается для взрослой аудитории.
Тем временем фанаты книжной и телевизионной вселенной ждут новый роман Джорджа Мартина «Ветра зимы». Из него можно будет узнать авторский взгляд на историю, которая в сериале предстала в обработке Дэвида Бениоффа и Д.Б. Вайса. Книга станет предпоследней в серии. Весь цикл завершится седьмой частью «Грёзы о весне».