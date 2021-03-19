Пути истории Вестероса: что известно о подготовке ещё трёх проектов по вселенной «Игры престолов»

Кинематографисты планируют выпустить ещё три проекта по вселенной «Игры престолов». Согласно данным СМИ, эти ленты носят рабочие названия «Девять путешествий» («Морской змей»), «Блошиный конец» и «10 000 кораблей». К настоящему моменту в разработке уже находятся многосерийные адаптации романа «Пламя и кровь» и цикла книг «Повести о Дунке и Эгге». Также сообщалось о планах кинематографистов снять многосерийную анимационную ленту по мотивам «Игры престолов».

Компания HBO, выпустившая популярный сериал «Игра престолов», начала разработку ещё трёх проектов по вселенной, придуманной писателем Джорджем Мартином. Об этом сообщают Deadline и THR.

По информации СМИ, все ленты представляют собой приквелы к основному сериалу. На данный момент известны их рабочие названия: 9 Voyages или Sea Snake («Девять путешествий» или «Морской змей»), 10 000 Ships («10 000 кораблей») и Flea Bottom («Блошиный конец»).

Deadline уточняет, что дальше всего кинематографисты продвинулись в разработке первого из трёх перечисленных проектов. Сообщается, что уже сформирована креативная команда, которая занимается написанием сценария. В числе авторов «Девяти путешествий» — Бруно Хеллер, известный по таким сериалам, как «Рим», «Готэм», «Пенниуорт» и «Менталист». Также, по данным издания, в работе над лентой примет участие сам Джордж Мартин.

В центре сюжета «Девяти путешествий» — приключения лорда Приливов Корлиса Велариона, также известного как Морской Змей. Этот персонаж появится в сериале «Дом дракона» — уже известно, что его роль исполнит Стив Туссэн.

В проекте «10 000 кораблей» речь пойдёт о путешествии королевы-воительницы Нимерии, которое имело место почти за тысячу лет до событий «Игры престолов». Главная героиня — одна из прародительниц семьи Мартелл, правителей Дорна. Вместе с представителями народа ройнар, выжившими в войне с валирийцами, она покинула родину и после долгого путешествия обосновалась в Дорне, заключив брак с местным лордом Морсом Мартеллом.

Кадр из сериала «Игра престолов»

© HBO

О каких событиях кинематографисты расскажут в ленте «Блошиный конец», пока неясно. Из названия следует, что действие развернётся в трущобах столицы Семи Королевств, Королевской Гавани. Здесь родились второстепенные персонажи «Игры престолов» Давос Сиворт и Джендри Баратеон.

Согласно данным Deadline, «Девять путешествий» выйдут в виде сериала. О формате других проектов пока не сообщается.

Ранее главный контент-менеджер HBO Кейси Блойс отмечал, что обилие изложенной Джорджем Мартином информации располагает к съёмкам приквелов.

«Мы обсуждаем и другие перспективные направления. Мир, придуманный Джорджем Мартином, масштабен. Интересно здесь то, что имеется не только масштабный мир, а ещё и множество намеченных путей в плане развития истории. Одно из больших достоинств «Дома дракона» — это сложившаяся история, которая подводит зрителя к сериалу «Игра престолов». Кроме того, есть множество ответвлений — масса возможностей и историй, которые можно рассказать», — заявил Блойс в беседе с Deadline.

«Игра престолов» выходила на телевидении и на интернет-платформах с 2011 по 2019 год. Шоу было отмечено 59 премиями «Эмми прайм-тайм» в разных категориях, четырежды — как лучший драматический сериал.

Ещё до завершения флагманского проекта по вселенной Джорджа Мартина стали появляться новости о разработке приквелов. Так, летом 2018 года стало известно о подготовке к съёмкам сериала «Долгая ночь». Создатели картины собирались углубиться в историю Вестероса за несколько тысяч лет до событий «Игры престолов».

Кадр из сериала «Игра престолов»

© HBO

Кинематографисты сняли пилотный эпизод с участием Джорджи Хенли, Наоми Уоттс, Тоби Регбо, Джейми Кэмпбелла Бауэра и других артистов. Однако осенью 2019-го руководство HBO отменило дальнейшие работы. По мнению Наоми Уоттс, лента стала бы отличным развлечением для поклонников франшизы. В интервью для news.com.au актриса призналась, что закрытие проекта её расстроило.

В настоящее время ведётся работа над сериалом «Дом дракона». Его сюжет основан на книге «Пламя и кровь». Повествование сконцентрировано вокруг истории дома Таргариенов. Роль короля Визериса исполнит Пэдди Консидайн («Макбет», «Ультиматум Борна»). В ленте будет десять эпизодов. Премьера запланирована на 2022 год.

Также для экранов адаптируют цикл книг «Повести о Дунке и Эгге» — приквел, повествующий о жизни и делах принца Эйгона Таргариена и рыцаря Дункана Высокого.

В январе 2021 года СМИ сообщили, что для сервиса HBO Max разрабатывается анимационный сериал по мотивам «Игры престолов». Ожидается, что у него будет много общего с оригинальным проектом. Лента предназначается для взрослой аудитории.

Тем временем фанаты книжной и телевизионной вселенной ждут новый роман Джорджа Мартина «Ветра зимы». Из него можно будет узнать авторский взгляд на историю, которая в сериале предстала в обработке Дэвида Бениоффа и Д.Б. Вайса. Книга станет предпоследней в серии. Весь цикл завершится седьмой частью «Грёзы о весне».