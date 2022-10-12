«В полной мере раскрыть потенциал»: Джордж Мартин требует четыре сезона «Дома дракона», а его поклонники — новую книгу

Писатель Джордж Мартин в своём блоге высказался на тему фантастических сериалов в целом и, в частности, экранизации приквела «Игры Престолов» и «Дома дракона». По мнению литератора, авторы шоу от НВО блестяще справляются со своей задачей, но для того, чтобы достойно проработать все нюансы сюжета, им потребуется не менее четырёх сезонов. Поклонники писателя, в свою очередь, возмутились, что он занимается чем угодно, только не продолжением саги «Песнь льда и пламени», которого ждут уже более восьми лет.

Автор саги «Пламя и кровь» Джордж Мартин выпустил очередной текст в своём блоге. В нём литератор рассуждает на тему экранизаций фэнтези-произведений, о сериалах вообще и конкретно о возможной длительности «Дома дракона».

В частности, автор выразил уверенность в том, что исполнитель роли Визериса Таргариена Пэдди Консидайн просто обязан получить «Эмми», потому что персонаж, созданный актёром и съёмочной группой на экране, оказался «могущественнее, трагичнее и полнее», чем его литературная версия. Мартин даже пошутил насчёт идеи переписать главы книг, описывающих правление Визериса, с поправкой на то, что показали в сериале.

Относительно длительности «Дома дракона», которая пока остаётся тайной для поклонников сериала, писатель высказался довольно оптимистично. Он убеждён, что для полноценной экранизации шоураннерам придётся снять не менее четырёх сезонов по десять эпизодов.

«Чтобы в полной мере раскрыть потенциал (войны, известной как. — RT) «Танец драконов», потребуется четыре полных сезона по десять серий в каждом», — написал Мартин в своём блоге.

Он также уточнил, что его удручает сокращение количества серий в современных ТВ-шоу. В частности, он вспоминает, что в его детстве один сезон сериала мог насчитывать до 39 эпизодов. Но с течением времени это число менялось.

«К тому времени, как я начал работать над «Красавицей и чудовищем» (американский сериал, выходивший с 1987 по 1990 год. — RT), количество серий сократилось до 22. Кабельное телевидение урезало это число ещё больше. В «Клане Сопрано» было по 13 серий на сезон», — посетовал автор, уточнив, что «Игра престолов» сократилась уже до десяти эпизодов.

«Если бы в сезоне «Дома дракона» было 13 серий, быть может, мы сумели бы показать все те вещи, которые пришлось «перепрыгнуть» в рамках временных скачков... Хотя в таком случае некоторые зрители могли бы пожаловаться, что «сериал слишком медленный» и в нём «ничего не происходит». В любом случае я рад, что у нас всё же есть десять часов в каждом сезоне, чтобы рассказать нашу историю», — отметил Мартин.

Кроме того, автор «Игры престолов» заявил, что соперничество между «Домом дракона» от НВО и «Кольцами власти» от Amazon имеет место разве что в СМИ, а сам он — сторонник максимально возможного количества экранизаций фэнтези. В частности, Мартин отметил, что давно ждёт достойного переноса на экраны «Волшебника Земноморья» Урсулы Ле Гуин, а также хотел бы увидеть сериалы и фильмы по работам Алана Гарнера, Робин Хобб, но больше всего — Роберта Желязны с его «Хрониками Амбера». Отсутствие собственного шоу у Корвина и его братьев вызывает у автора сильное недоумение.

Впрочем, ничуть не меньшее недоумение вызывает у поклонников скорость работы Мартина над предположительно финальной — или одной из финальных — книгой цикла «Песнь льда и пламени» — «Ветра зимы», которую он пишет уже более восьми лет.

В ответ на новость о возможных четырёх сезонах «Дома дракона» пользователи соцсетей, ожидающие выхода «Ветров зимы», опубликовали ряд критических высказываний в адрес писателя. Некоторые даже предлагают создать петицию, призывающую Мартина поскорее выпустить продолжение «Песни льда и пламени».

«Петиция, чтобы Джордж Р.Р. Мартин выпустил «Ветра зимы» и «Грёзы о весне» раньше, чем я умру, пожалуйста», — иронизирует один из пользователей сети.

«И сколько ему потребуется, чтобы закончить «Ветра зимы»?» — задаётся вопросом блогер в комментарии под публикацией о новом тексте Мартина.

Также по теме Иллюстрированная история дома Таргариенов: что известно о книге Джорджа Мартина «Восхождение дракона» 25 октября 2022 года выйдет книга Джорджа Мартина «Восхождение дракона» — иллюстрированное справочное издание о доме Таргариенов. В...

«Закончи проклятые «Ветра зимы»!!» — негодует другой поклонник творчества писателя под тем же постом.

«Он на протяжении стольких лет твердит, что заканчивает «Ветра зимы», что я уже и не верю в то, что книга будет опубликована», — не скрывает своего разочарования ещё один блогер.

«Божечки! Значит, «Ветра зимы» будут после четвёртого сезона, ха-ха», — говорится в другом комментарии.

Впрочем, в августе 2022 года стало известно, что сериал «Дом дракона» продлят пока только на второй сезон. Ни о третьем, ни тем более четвёртом информации на данный момент нет.

Джордж Мартин с огромным удовольствием продолжает работать над массой сторонних проектов. В частности, 25 октября 2022 года выйдет его книга «Восхождение дракона» — иллюстрированное справочное издание о доме Таргариенов, в которое войдут более 180 не публиковавшихся ранее изображений. Кроме того, автор работает над рядом игровых и анимационных сериалов, расширяющих его вселенную. Так, события «10 000 кораблей» развернутся почти за тысячу лет до событий «Игры престолов». В центре сюжета окажется королева-воин Нимерия, одна из прародительниц семьи Мартелл. А сценарий сериала «Морской змей» будет сосредоточен на истории торговца и политика Корлиса Велариона. Кроме того, Мартин приложил руку к сценарию популярной компьютерной игры Elden Ring, вышедшей в 2021 году.