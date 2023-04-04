Расширение вселенной: СМИ сообщили о работе над новым приквелом «Игры престолов»
- © Кадр из сериала «Игра престолов»
Американская сеть платного телевидения НВО активно обсуждает возможность создания очередной предыстории «Игры престолов», сообщает Variety. По информации издания, проект будет посвящён событиям, развернувшимся за 300 лет до истории, описанной в оригинальном сериале, а именно завоеванию Эйгоном I и его сёстрами Рейнис и Висеньей шести из семи королевств Вестероса. Именно этот поход трёх армий, возглавляемых лидерами на драконах, привёл в конечном счёте к основанию Королевской Гавани и созданию Железного трона.
На данный момент проект находится на ранней стадии — неизвестны ни сценарист, ни режиссёр, ни актёрский состав. Но, по информации СМИ, НВО уже активно ищет подходящую команду, поскольку руководство компании заинтересовано в скорейшем запуске производства ленты. Интересно, что, по информации инсайдеров, HBO и Warner Bros. рассматривают возможность съёмок и полнометражного фильма, который будет связан с сериалом.
В то же время НВО продолжает работу над сериалом «Дом Дракона», который также представляет собой предысторию «Игры престолов», но описывающую чуть более позднюю эпоху, чем завоевания Эйгона I. В нём идёт речь о его потомках, развернувших борьбу за Железный трон, впоследствии переросшую в кровавую гражданскую войну, которая получила название «Танец драконов».
В конце марта 2023 года стало известно, что второй сезон сериала будет короче первого, в нём будет лишь восемь эпизодов против десяти. Согласно информации инсайдеров, сценаристы решили перебросить часть запланированных событий, включая некое масштабное сражение, в следующий сезон шоу, который ещё официально не подтверждён НВО.
При этом Джордж Мартин, автор книжного первоисточника и один из сценаристов и исполнительных продюсеров сериала, заявлял в своём блоге, что для того, «чтобы в полной мере раскрыть потенциал «Танца драконов», потребуется четыре полных сезона по десять серий в каждом».
Тем не менее источники Deadline уточняют, что вероятность продления «Дома Дракона» как минимум на третий сезон достаточно высока. Детали сюжета предстоящих эпизодов авторы сериала стараются сохранять в тайне, однако достоверно известно, что уже во втором сезоне появятся сразу пять новых драконов — об этом рассказал продюсер и сценарист Райан Кондал. Дизайн новых огнедышащих рептилий, кстати, высоко оценил Джордж Мартин. Он подчеркнул, что драконы получили индивидуальность, которой были лишены их собратья в сериале «Игра престолов».
Кондал, раскрывая немногочисленные подробности о продолжении «Дома Дракона», также добавил, что в грядущих сериях не стоит ждать «скачков во времени», поскольку события будут развиваться последовательно, в соответствии с книжным первоисточником.
Ранее стало известно, что Джордж Мартин работает ещё над несколькими игровыми и анимационными сериалами, которые смогут расширить его вселенную. В частности, литератор пишет сценарий для сериала «Морской змей». Его сюжет будет сосредоточен на истории торговца и политика Корлиса Велариона.
Кроме того, Мартин продолжает работу над проектом «10 000 кораблей». Его события развернутся почти за тысячу лет до событий «Игры престолов» и будут описывать приключения королевы-воительницы Нимерии, одной из прародительниц семьи Мартелл.
Ранее Мартин сообщал, что пишет пьесу о событиях в Вестеросе, произошедших за 16 лет до сюжета «Игры престолов». Театральную постановку, в которой должны появиться основные персонажи знаменитой саги, планируется поставить на крупнейших американских, австралийских и европейских театральных площадках. Предположительно, в пьесе будет описан турнир в Харренхолле, послуживший отправной точкой для отражённых в сериале событий.
Ещё в одном сериале расскажут о событиях, произошедших после финала «Игры престолов» и изгнания Джона Сноу из Вестероса. Ожидается, что исполнитель роли Сноу Кит Харингтон вернётся к своему персонажу.
В то же время Джордж Мартин уже более восьми лет работает над шестой и последней книгой серии «Песнь льда и пламени» — «Ветра зимы». В октябре 2022-го литератор сообщал, что произведение завершено на 75%. Книга получится «размером с дракона», и не исключено, что издательство решит разделить её на две части.