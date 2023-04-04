Расширение вселенной: СМИ сообщили о работе над новым приквелом «Игры престолов»

По сообщениям СМИ, НВО планирует выпустить ещё один сериал о вселенной «Игры престолов». Сюжет проекта будет вращаться вокруг завоевания Вестероса Эйгоном I Таргариеном примерно за три столетия до событий «Игры престолов» и за несколько десятилетий до «Танца драконов» — войны между претендентами на Железный трон, которой посвящён сериал «Дом Дракона». Кроме того, не исключено, что появится и полнометражный фильм, который будет связан с сериалом.

Американская сеть платного телевидения НВО активно обсуждает возможность создания очередной предыстории «Игры престолов», сообщает Variety. По информации издания, проект будет посвящён событиям, развернувшимся за 300 лет до истории, описанной в оригинальном сериале, а именно завоеванию Эйгоном I и его сёстрами Рейнис и Висеньей шести из семи королевств Вестероса. Именно этот поход трёх армий, возглавляемых лидерами на драконах, привёл в конечном счёте к основанию Королевской Гавани и созданию Железного трона.

На данный момент проект находится на ранней стадии — неизвестны ни сценарист, ни режиссёр, ни актёрский состав. Но, по информации СМИ, НВО уже активно ищет подходящую команду, поскольку руководство компании заинтересовано в скорейшем запуске производства ленты. Интересно, что, по информации инсайдеров, HBO и Warner Bros. рассматривают возможность съёмок и полнометражного фильма, который будет связан с сериалом.

В то же время НВО продолжает работу над сериалом «Дом Дракона», который также представляет собой предысторию «Игры престолов», но описывающую чуть более позднюю эпоху, чем завоевания Эйгона I. В нём идёт речь о его потомках, развернувших борьбу за Железный трон, впоследствии переросшую в кровавую гражданскую войну, которая получила название «Танец драконов».

В конце марта 2023 года стало известно, что второй сезон сериала будет короче первого, в нём будет лишь восемь эпизодов против десяти. Согласно информации инсайдеров, сценаристы решили перебросить часть запланированных событий, включая некое масштабное сражение, в следующий сезон шоу, который ещё официально не подтверждён НВО.

При этом Джордж Мартин, автор книжного первоисточника и один из сценаристов и исполнительных продюсеров сериала, заявлял в своём блоге, что для того, «чтобы в полной мере раскрыть потенциал «Танца драконов», потребуется четыре полных сезона по десять серий в каждом».

Тем не менее источники Deadline уточняют, что вероятность продления «Дома Дракона» как минимум на третий сезон достаточно высока. Детали сюжета предстоящих эпизодов авторы сериала стараются сохранять в тайне, однако достоверно известно, что уже во втором сезоне появятся сразу пять новых драконов — об этом рассказал продюсер и сценарист Райан Кондал. Дизайн новых огнедышащих рептилий, кстати, высоко оценил Джордж Мартин. Он подчеркнул, что драконы получили индивидуальность, которой были лишены их собратья в сериале «Игра престолов».

Кондал, раскрывая немногочисленные подробности о продолжении «Дома Дракона», также добавил, что в грядущих сериях не стоит ждать «скачков во времени», поскольку события будут развиваться последовательно, в соответствии с книжным первоисточником.

Ранее стало известно, что Джордж Мартин работает ещё над несколькими игровыми и анимационными сериалами, которые смогут расширить его вселенную. В частности, литератор пишет сценарий для сериала «Морской змей». Его сюжет будет сосредоточен на истории торговца и политика Корлиса Велариона.

Кроме того, Мартин продолжает работу над проектом «10 000 кораблей». Его события развернутся почти за тысячу лет до событий «Игры престолов» и будут описывать приключения королевы-воительницы Нимерии, одной из прародительниц семьи Мартелл.

Ранее Мартин сообщал, что пишет пьесу о событиях в Вестеросе, произошедших за 16 лет до сюжета «Игры престолов». Театральную постановку, в которой должны появиться основные персонажи знаменитой саги, планируется поставить на крупнейших американских, австралийских и европейских театральных площадках. Предположительно, в пьесе будет описан турнир в Харренхолле, послуживший отправной точкой для отражённых в сериале событий.

Ещё в одном сериале расскажут о событиях, произошедших после финала «Игры престолов» и изгнания Джона Сноу из Вестероса. Ожидается, что исполнитель роли Сноу Кит Харингтон вернётся к своему персонажу.

В то же время Джордж Мартин уже более восьми лет работает над шестой и последней книгой серии «Песнь льда и пламени» — «Ветра зимы». В октябре 2022-го литератор сообщал, что произведение завершено на 75%. Книга получится «размером с дракона», и не исключено, что издательство решит разделить её на две части.