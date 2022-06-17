Наследник железного трона: Джон Сноу вернётся на экраны в спин-оффе «Игры престолов»

Кит Харингтон вернётся к роли Джона Сноу в спин-оффе сериала «Игра престолов». Проект находится на ранней стадии разработки. Ожидается, что сюжет нового сериала раскроет судьбу Сноу после финала оригинального шоу, в котором герой вместе с одичалыми отправился за стену. Ранее вышел тизер-трейлер ещё одного проекта по вселенной Джорджа Мартина — приквела «Дом дракона» о семье Таргариен.

Компания HBO приступила к разработке спин-оффа одного из крупнейших сериалов всех времён — «Игры престолов». Главным персонажем нового проекта будет Джон Сноу, его роль снова исполнит Кит Харингтон. Как сообщает The Hollywood Reporter, сюжет сериала будет сфокусирован на событиях, произошедших после финала оригинального шоу, в котором после изгнания из Вестероса Сноу, он же Эйгон Таргариен, вместе с одичалыми и Призраком отправляется к северу от стены, оставив свою прежнюю жизнь в прошлом.

Новый сериал станет первым из анонсированных спин-оффов «Игры престолов», который раскроет судьбу центрального героя оригинального проекта. Проект может значительно расширить фэнтезийный мир Джорджа Мартина и дать возможность зрителю увидеть то, что ранее считалось уже законченным.

Как пишет The Hollywood Reporter, не исключено, что в ленте о Джоне Сноу появятся и другие персонажи «Игры престолов» — например Арья Старк (Мэйси Уильямс), Санса Старк (Софи Тёрнер) и Бриенна Тарт (Гвендолин Кристи).

Название нового проекта HBO и детали сюжета пока неизвестны.

Кадр из сериала «Игра престолов»

© kinopoisk.ru

Премьера «Игры престолов» состоялась в 2011 году, а завершился сериал в 2019-м. Лента была удостоена премии «Эмми прайм-тайм» в номинации «Лучший драматический сериал» в 2015, 2016, 2018 и 2019 годах, а также получила премии Гильдии актёров и «Сатурн». За роль Джона Сноу актёр Кит Харингтон был дважды номинирован на «Эмми прайм-тайм».

В мае 2022-го в сети был опубликован тизер-трейлер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов». Действие в ленте разворачивается примерно за 200 лет до событий оригинального сериала. Сюжет сфокусирован на истории дома Таргариенов, две ветви которого вступают в кровопролитную гражданскую войну, известную как Танец драконов. В основе сюжета лежит роман Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

В трейлере зрители увидели Рейниру Таргариен, а также других членов великих домов вселенной — Рикарда Старка, Корлиса Велариона и Боремунда Баратеона. Судя по ролику, фанаты франшизы снова увидят могущество огнедышащего дракона.

Предполагается, что проект будет очень масштабным — съёмки проходили во впечатляющих локациях, а на производство десяти серий кинематографисты потратили примерно $200 млн, в то время как сезон «Игры престолов», включающий от шести до десяти эпизодов, стоил порядка $100 млн.

Режиссёр Мигель Сапочник в беседе с The Hollywood Reporter признался, что приквел «Дом дракона» снимался с учётом всех деталей и образов, которые были показаны в «Игре престолов». Кинематографисты не стремились придумать абсолютно новый проект.

Премьера «Дома дракона» состоится 21 августа. В сериале снялись Пэдди Консидайн, Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Рис Иванс, Оливия Кук, Фабьен Франкель и другие.

HBO работает и над другими проектами, связанными со вселенной «Игры престолов». Так, идёт производство сериала «Морской змей» о торговце и мореплавателе Корлисе Веларионе (Стив Туссэн). Также зрители увидят героя в «Доме дракона».

Из проекта «10 000 кораблей» поклонники смогут узнать о событиях, произошедших почти за тысячу лет до сюжета «Игры престолов». Действие ленты сфокусировано на одной из прародительниц семьи Мартелл — королеве-воине Нимерии.

Помимо прочего, уже анонсирована экранизация «Повестей о Дунке и Эгге», а также анимационный сериал «Золотая империя».

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Джордж Мартин принимает участие в работе над всеми проектами, запланированными в рамках созданной им вселенной. По словам писателя, он очень вовлечён в создание каждого шоу. Литератор также отметил, что, несмотря на мастерство и талант создателей и сценаристов, он всё равно следит за тем, чтобы «канон оставался… ну, каноничным».

В то же время писатель не забыл и о ждущих финала его основной саги фанатах и продолжает работать над «Ветрами зимы» — шестой (предпоследней) книгой серии «Песнь льда и пламени». Также он пишет второй том цикла «Пламя и кровь».