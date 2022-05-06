«История не помнит крови»: вышел тизер-трейлер сериала «Дом дракона»

В сети вышел тизер-трейлер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». В ленте представлена история дома Таргариенов и рассказывается о событиях, которые предшествовали гражданской войне, получившей название «Танец драконов». В ролике появляются ключевые персонажи — король Визерис Таргариен, принц Деймон и принцесса Рейнира, а также представители других великих домов. Центральные роли в сериале исполняют Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Мэтт Смит и Эмма Д’Арси. Премьера запланирована на 21 августа 2022-го.

Видеосервис HBO Max выпустил тизер-трейлер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». Действие ленты разворачивается за много лет до событий основного сериала. Сюжет сосредоточен вокруг истории дома Таргариенов, две ветви которого вступают в кровопролитную гражданскую войну, известную как Танец драконов.

Роли исполняют Пэдди Консидайн (король Визерис Таргариен), Оливия Кук (Алисента Хайтауэр), Мэтт Смит (принц Деймон Таргариен), Эмма Д’Арси (принцесса Рейнира Таргариен) и другие актёры. Шоураннеры — Мигель Сапочник, работавший над «Игрой престолов», и Райан Кондал («Рэмпейдж»).

Джордж Мартин выступает в проекте в качестве одного из продюсеров и сценаристов. В основе сюжета — его роман «Пламя и кровь».

В самом начале ролика появляется Рейнира Таргариен. В то же время зрители слышат закадровый голос, который задаёт вопрос: «В чём смысл этой короткой смертной жизни, если не в стремлении оставить наследие?» Затем по очереди представляются члены великих домов — Рикард Старк, Корлис Веларион и Боремунд Баратеон. Они клянутся в верности королю Визерису Таргариену и его дочери и наследнице Рейнире. После этого Рейнис Веларион предупреждает девушку, что мужчины не захотят ей подчиняться. Последующие кадры намекают на множество интриг и конфликтов, которые будут показаны в сериале. Также в трейлере появляется огнедышащий дракон, а закадровый голос продолжает: «История не помнит (пролитой. — RT) крови. Она помнит имена».

Помимо прочего, в ролике можно рассмотреть эффектные локации, в которых проходили съёмки, и представить, насколько масштабным будет проект. Производство каждой из десяти его серий обошлось кинематографистам примерно в $20 млн, тогда как сезон «Игры престолов», включающий от шести до десяти эпизодов, стоил порядка $100 млн. Минимальная стоимость производства серии хита 2010-х составляла $6 млн, а максимальная — $15 млн.

Как отметил Мигель Сапочник в беседе с The Hollywood Reporter, «Дом дракона», снимался с учётом всего, что было показано в «Игре престолов» — кинематографисты не стремились придумать абсолютно новый проект.

«Мы не пытаемся изобрести велосипед. «Дом Дракона» обладает собственным голосом, который будет меняться и формироваться на протяжении всего сериала. Но прежде всего для нас крайне важно отдать дань уважения оригинальному сериалу, который во многом стал по-настоящему революционным. Мы стоим на его плечах. Без него нас бы здесь не было. Поэтому самое важное для нас — с максимальным уважением отнестись к оригинальному проекту и попытаться дополнить его, а не изобрести заново», — говорит Сапочник.

Ранее HBO Max показал первый тизер «Дома дракона». В нём также появляются некоторые ключевые персонажи и представлены отрывки различных боевых сцен. Часть материала уже видел Джордж Мартин.

«Увиденное мне понравилось. Не терпится увидеть остальное», — рассказал писатель в своём блоге.

Премьера «Дома дракона» запланирована на 21 августа.

В настоящее время идёт работа ещё над рядом проектов, связанных с вселенной «Игры престолов». Среди них — сериал «Морской змей» о торговце и мореплавателе Корлисе Веларионе. Герой также появится в «Доме дракона» — его роль досталась Стиву Туссэну («Принц Персии: Пески времени»).

Центральным персонажем сериала «10 000 кораблей» станет одна из прародительниц семьи Мартелл, королева-воин Нимерия. Действие ленты развернётся почти за тысячу лет до событий «Игры престолов»‎.

Также по теме «Увиденное мне понравилось»: Джордж Мартин оценил приквел «Игры престолов» Джордж Мартин поделился впечатлениями от сериала «Дом дракона» с Мэттом Смитом и Эммой Д’Арси, премьера которого ожидается в 2022...

Также анонсирована экранизация «Повестей о Дунке и Эгге» и анимационный сериал «Золотая империя». В работе над всеми проектами принимает участие Джордж Мартин.

«Я очень сильно вовлечён в создание каждого из грядущих сериалов. Это мой мир, и хотя я очень тесно сотрудничаю с разными потрясающими писателями и создателями сериалов, именно мне в конечном счёте следить за тем, чтобы канон оставался... ну, каноничным... и прикладывать все усилия, чтобы помочь сделать новые сериалы отличными»‎, — говорит писатель.

В то же время он продолжает работать над вторым томом цикла «Пламя и кровь» и романом «Ветра зимы», шестой и предпоследней книгой серии «Песнь льда и пламени»‎, которая слегла в основу «Игры престолов».