Восемь серий и никаких прыжков во времени: что известно о втором сезоне сериала «Дом Дракона»

Новый сезон популярного фантастического сериала — предыстории «Игры престолов» будет короче первого и включит в себя лишь восемь эпизодов вместо десяти. В то же время компания НВО обдумывает продление многосерийной саги как минимум ещё на один сезон. Автор книжного первоисточника Джордж Мартин ранее заявлял, что для рассказа всей истории потребуется не меньше четырёх. Что ещё известно о судьбе «Дома Дракона» — в материале RT.

В Великобритании вот-вот начнутся съёмки второго сезона популярного фантастического сериала «Дом Дракона» — предыстории знаменитой саги «Игра престолов», основанной на книгах Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Как сообщает Deadline, ссылаясь на свои источники в компании НВО, авторы намерены снять всего восемь эпизодов, то есть на два меньше, чем в первом сезоне, что якобы обусловлено сюжетной линией. При этом творческая группа сериала изначально планировала, что сага растянется на три или четыре сезона, хотя НВО на данный момент решает, давать ли зелёный свет третьему.

Вместе с тем сам Джордж Мартин в своём блоге осенью 2022 года писал, что для того, чтобы достойно передать все детали сюжета, авторам сериала потребуется не менее четырёх сезонов по десять эпизодов, и отметил, что сокращение количества серий в современных проектах его удручает, ведь в прошлом в одном сезоне могло быть до 40 эпизодов.

«К тому времени, как я начал работать над «Красавицей и чудовищем» (американский сериал, выходивший с 1987 по 1990 год. — RT), количество серий сократилось до 22. Кабельное телевидение урезало это число ещё больше. В «Клане Сопрано» было по 13 серий на сезон», — посетовал литератор, уточнив, что «Игра престолов» сократилась уже до десяти эпизодов.

Источники Deadline также уточнили, что вероятность одобрения выхода как минимум третьего сезона «Дома Дракона» довольно высока, поскольку авторы сериала решились на перенос части событий, в том числе «масштабной битвы», планировавшейся для экранизации во втором, на будущее.

Детали сюжета авторы проекта стараются сохранить в тайне, насколько это возможно, учитывая, что события сериала основаны на уже законченной книге Мартина, и лишь изредка интригуют аудиторию некоторыми фактами. Так, например, сценарист и продюсер Райан Кондал уточнил, что в грядущих сериях появятся сразу пять новых драконов.

К слову, Мартин высоко оценил изображение рептилий в новом сериале, подчеркнув, что у них появилась индивидуальность, которой не было у драконов в «Игре престолов».

Также известно, что один из руководителей первого сезона проекта, Мигель Сапочник, покинул свой пост, чтобы сосредоточиться на работе исполнительного продюсера. Режиссёрское кресло займёт Алан Тейлор («Игра престолов», «Сопрано», «Секс в большом городе»). К своим ролям вернутся Оливия Кук (Алисента Хайтауэр), Рис Иванс (Отто Хайтауэр), Эмма Д'Арси (Рейнира Таргариен), Мэтт Смит (Деймон Таргариен), Стив Туссен (Корлис Веларион) и другие.

Скачков во времени в новом сезоне, скорее всего, не будет: Райан Кондал заявил, что дальнейшие события будут развиваться последовательно в соответствии с сюжетом, а «Танец драконов» — война между претендентами на Железный трон в книжном первоисточнике — длился три года.

Первый сезон «Дома Дракона» вышел в 2022 году. Его съёмки продлились десять месяцев, чуть меньше заняло постпроизводство. В поддержку сериала была проведена крупнейшая в истории НВО маркетинговая кампания, охватившая порядка 130 млн человек только в США, что привело к огромному зрительскому интересу и рекордным на тот момент для сервиса просмотрам — аудитория дебютного эпизода превысила 25 млн человек.

Публика и критики тепло восприняли первый сезон фантастической саги — на агрегаторе Rotten Tomatoes оценки составили 82% и 93% соответственно. Пользователи IMDb оценили «Дом Дракона» на 8,5 балла, «Кинопоиска» — на 8,2.

О продлении сериала на второй сезон НВО объявила через несколько дней после запуска дебютного эпизода — 26 августа. События в проекте происходят примерно за 200 лет до истории, описанной в «Игре престолов», и вращаются вокруг борьбы за власть в семье Таргариенов. Визуально «Дом Дракона» от «Игры престолов» отличает довольно большое количество сказочных ящеров — только за первые десять эпизодов на экране появилось порядка 20 огнедышащих рептилий против трёх в восьми сезонах первого сериала.

Точная дата выхода нового сезона «Дома Дракона» пока не объявлена, но, по словам главного контент-директора НВО Кейси Блойса, которые приводит Esquire, проект может выйти на экраны летом 2024 года.