«Песнь льда и пламени» возвращается»: что говорят о первом эпизоде приквела «Игры престолов»

В США прошла мировая премьера «Дома Дракона» — приквела культового сериала «Игра престолов». Мероприятие посетили актёры шоу, съёмочная группа, а также журналисты, блогеры и кинокритики, которые поделились своими впечатлениями после просмотра первого эпизода. Гости назвали сериал впечатляющим и эффектным, а также отметили, что он напоминает ранние сезоны «Игры престолов». Подробности — в материале RT.

В Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера приквела «Игры престолов» — сериала «Дом Дракона». По красной дорожке прошлись актёры, среди которых были Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Мэтт Смит и другие. После этого гостям показали первый эпизод предстоящего проекта, а также краткий обзор последующих серий.

На премьере присутствовали в том числе блогеры, критики и журналисты, которые кратко, но охотно поделились своими впечатлениями о первом эпизоде в социальных сетях. У многих присутствующих серия вызвала восторг.

«Сериал ну оооочень хорош!» — заявил в Twitter продюсер Дэвид Мэндел.

«Готовьтесь: сериал поразит ваше воображение», — написал ещё один пользователь.

«Вот это да. «Дом Дракона» от HBO очень хорош», — отметил другой блогер.

Также отзывом поделился редактор издания Bald Move. По его мнению, приквел понравится поклонникам «Игры престолов», особенно если весь сезон будет таким, как первая серия.

«Думаю, что первый эпизод «Дома дракона» легко вновь привлечёт интерес любопытных поклонников после смазанной концовки «Игры престолов». По-моему, они заслужили преданность поклонников на один сезон, если он целиком будет таким же, как многообещающий первый эпизод, который я посмотрел. Берегитесь, ведь «Песнь льда и пламени» возвращается!» — написал автор.

Главный редактор издания Collider Стивен Вейнтрауб солидарен с коллегами: он заявил, что от «Дома дракона» зритель может ожидать «много секса, крови, насилия и драконов».

«Мне не понравился последний сезон «Игры престолов». Совсем. Но признаю, что премьера «Дома дракона» очень хороша, и я точно продолжу его смотреть. После окончания эпизода было показано расширенное превью сезона, и выглядело это классно», — отметил Вейнтрауб.

Ещё один пользователь Twitter заявил, что «Дом дракона» похож на сериал «Наследники» о владельцах медиаконгломерата, только в мире «Игры престолов».

Другой блогер опубликовал видеоотзыв с первыми впечатлениями после просмотра эпизода сериала. Он отметил, что «Дом дракона» не похож на «Игру престолов», тем не менее автор остался в полном восторге.

Также по теме «Увиденное мне понравилось»: Джордж Мартин оценил приквел «Игры престолов» Джордж Мартин поделился впечатлениями от сериала «Дом дракона» с Мэттом Смитом и Эммой Д’Арси, премьера которого ожидается в 2022...

«Сериал станет большим хитом. Первый большой вывод: на «Игру престолов» не похоже. Напоминает скорее «Песнь льда и пламени», настоящий Вестерос... а может быть, и ранние сезоны «Игры престолов», но даже посерьёзнее. Ощущается всё очень реалистично, без прикрас... Сериал будет отличным, просто великолепным», — считает зритель.

Он также рассказал о главных персонажах, которые, по его словам, «имеют много нюансов». По мнению блогера, Деймон Таргариен в исполнении Мэтта Смита «наверняка затмит всех», а в юной Рейнире он увидел твёрдость характера.

«В молодой Рейнире есть какая-то жёсткость, чего я не ожидал, — очень интересный персонаж. Обелять её точно не стали», — отметил автор.

Другой пользователь сети тоже посчитал приквел успешным и назвал первый эпизод «зрелищным и впечатляющим». Он уверен: сериал зацепит зрителей, читавших и не читавших роман. Блогер уточнил, что в приквеле будет много экшена, глубокомысленных диалогов, отсылок к «Игре престолов», а также секса, слёз, насилия и драконов.

К огорчению присутствующих, писатель и создатель мира «Дома Дракона» Джордж Мартин не смог посетить мировую премьеру сериала. Накануне мероприятия он сообщил о своём положительном тесте на COVID-19.

Автор отметил, что был «удивлён, как и все остальные», и из-за карантина ему придётся пропустить несколько мероприятий в Лос-Анджелесе, в том числе премьеру. Однако Мартин не отчаивается — он пообещал фанатам, что вернётся к встречам после выздоровления, а также продолжит писать «Ветра зимы», как только окажется у себя дома в Санта-Фе.

© Кадр из сериала «Дом Дракона» (2022)

На прошедшем недавно Comic-Con в Сан-Диего один из сценаристов и продюсеров ленты Райан Кондал заявил, что в «Доме Дракона» зрители увидят новый мир Вестероса — Дрифтмарк, остров в заливе Блэкуотер, недалеко от Драконьего Камня. Также стало известно, что в приквеле появится более 15 драконов, работа над которыми началась ещё до съёмок сериала.

Помимо этого, Джордж Мартин во время общения с поклонниками на мероприятии отметил, что в ленте не будет абсолютно злых или добрых героев. Писатель считает, что самые интересные персонажи — те, кто способен как на щедрость, добро и любовь, так и на то, за что им потом будет совестно.

Зрительская премьера сериала «Дом Дракона», основанного на романе «Пламя и кровь», состоится 21 августа. В России шоу выйдет 22 августа.

Действие ленты разворачивается за 200 лет до событий, показанных в «Игре престолов». Поклонники увидят историю семьи Таргариен и гражданскую войну под названием «Танец дракона».

В июле вышел полноценный трейлер приквела. В нём раскрываются подробности сюжета. Становится ясно, что король Визерис (Пэдди Консидайн) должен назвать наследника железного трона, но не может выбрать между родным братом, принцем Деймоном Таргариеном (Мэтт Смит), и дочерью Рейнирой (Эмма Д'Арси). В итоге выбор падает на Рейниру — до неё ни одна женщина не восседала на железном троне, но её это не пугает.

Однако не все согласны с выбранной кандидатурой. Так, молодая жена короля Алисента Хайтауер (Оливия Кук), которая, по книге, произвела на свет троих сыновей-наследников, совсем не рада Рейнире в роли королевы. Политическое противоборство сторон в итоге приводит к гражданской войне.