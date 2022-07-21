«Сериал ещё не вышел, но уже смешит людей»: как в сети реагируют на трейлер приквела «Игры престолов»

В сети появился полноценный официальный трейлер сериала «Дом дракона», основанного на романе Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Предстоящий приквел сосредоточен на истории династии Таргариенов и борьбе за железный трон. Многие пользователи сети пришли в восторг от представленного ролика, другие же критикуют компьютерную графику и выбор актёров. Мировая премьера сериала состоится 21 августа, а русскоязычная аудитория сможет посмотреть дублированную ленту уже на следующий день.

Стриминговая платформа HBO Max выпустила полноценный трейлер приквела масштабного сериала «Игра престолов» под названием «Дом дракона». Ролик длительностью две с половиной минуты набрал около 5 млн просмотров на YouTube. Премьера проекта запланирована на 21 августа, а русскоязычные зрители смогут увидеть дублированную версию 22-го в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».

Сюжет нового сериала будет сосредоточен на доме Таргариенов — повелителей Семи Королевств и драконов, прародителей Дейенерис Таргариен.

Шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник, основываясь на эпическом фэнтези Джорджа Мартина «Пламя и кровь», в работе над сериалом старались максимально придерживаться текста первоисточника. Ранее они также отмечали, что сохранят атмосферу «Игры престолов», хотя события в новой ленте разворачиваются примерно за 200 лет до истории знаменитого сериала.

«Мы рассказываем историю о межпоколенческом конфликте. Мы устраиваем всё так, чтобы к моменту, когда будет нанесён первый удар мечом, вы бы уже понимали все задействованные здесь стороны», — рассказал Кондал The Hollywood Repoter.

Из трейлера становится ясно, что король Визерис (Пэдди Консидайн) должен назвать наследника железного трона, но не может выбрать между родным братом, принцем Деймоном Таргариеном (Мэтт Смит), и дочерью Рейнирой (Эмма Д'Арси). Родство по нисходящей линии становится определяющим — король назначает наследником своего перворождённого ребёнка, Рейниру. Ни одна женщина ещё не сидела на железном троне, но Рейнира настроена решительно: «Я создам новый порядок», — говорит она.

Это не нравится молодой жене короля Алисенте Хайтауер (Оливия Кук), которая, по книге, произвела на свет троих сыновей-наследников. Политическое противоборство сторон в итоге приводит к масштабной гражданской войне.

«Главные герои — это две женщины и двое мужчин. Это король (Визерис), его брат (Деймон), дочь короля (Рейнира) и её лучшая подруга (Алисента). Впоследствии лучшая подруга становится женой короля и, соответственно, королевой. Это сама по себе сложная ситуация — когда твоя лучшая подруга выходит замуж за твоего отца. Но из всех этих мелких деталей постепенно вытекает колоссальное противостояние двух сторон», — говорит Сапочник.

Эмма Д'Арси в разговоре с The Hollywood Reporter поведала, что её героиня, «аутсайдер по своему существу, постоянно борется с тем, что значит быть женщиной. Её приводит в ужас мысль о том, что материнство станет для неё клеткой, и она понимает, что, будь она мужчиной, её положение было бы другим».

Что касается короля Визериса, Пэдди Консидайн считает его добрым, но слабохарактерным правителем.

«Он хороший человек, но плохой король в том плане, что он пытается всем угодить», — говорит актёр.

Принц Деймон намного решительнее своего брата-короля и ради власти готов не только выступить войной против родственника, но и пойти на инцест. По словам Мэтта Смита, его персонаж не лишён человечности.

«На бумаге персонаж Деймона — это одно. Мне всегда было интересно повести его в несколько другом направлении. Я думаю, что в случае с Деймоном здесь имеет место этакая странная, чувствительная натура, а также довольно-таки искренняя преданность и гуманистические качества, которые можно в нём разглядеть», — цитирует Смита The Hollywood Reporter.

Актриса Оливия Кук говорит, что у её героини Алисенты «есть очень тёмная сторона, хотя в то же время она стремится к тому, что считает добром, даже если её представления неверны».

© Кадр из сериала «Дом дракона»

Поклонники сериала «Игра престолов» в преддверии выхода приквела разделились на два лагеря: одни с восторгом восприняли трейлер, другие, напротив, считают, что новая работа НВО станет провальной. Некоторые же и вовсе сравнивают выходящий «Дом дракона» с проектом Amazon «Кольца власти» — предысторией знаменитого «Властелина колец».

«Наконец-то будет что посмотреть со времён «Игры престолов». Очевидно, что денег вкатили немерено и каст в целом хороший. На 99,9% уверен, что сериал выстрелит и без доли сомнений обойдёт «Кольца власти», — пишет один из комментаторов в YouTube.

Многие предвкушают появление большего количества драконов, чем в оригинальном сериале, и надеются, что шоураннеры уделят им значительное внимание.

«А вот это, может быть, годно будет. По книгам там такая заруба... и бои на драконах», — отмечает пользователь.

К числу достоинств предстоящего сериала зрители относят его масштаб и саундтрек (как и в случае с «Игрой престолов», над музыкой работал немецкий композитор Рамин Джавади).

Впрочем, в русскоязычном сегменте сети многие поклонники оригинального сериала недовольны увиденным в трейлере приквела. Досталось и компьютерной графике, и касту, и «повестке», которую отдельные пользователи разглядели в двухминутном ролике.

«Очередная сильная и независимая женщина будет наводить собственные, новые порядки. И это в Cредневековье», — говорится в комментарии.

«Драконы как из видеоигры, надеюсь, в сериале графика лучше будет», — пишет другой пользователь.

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«Мы убили последний сезон «Игры престолов». И мы похороним в политических повесточках и «Дом дракона!» (боже, это выглядит просто смешно. Сериал ещё не вышел, но уже смешит людей)», — заявил автор сообщения, комментируя участие в сериале темнокожих актёров.

Англоязычные комментаторы, напротив, в подавляющем большинстве настроены оптимистично.

«Ни один сериал не вызывал у меня столько волнения со времён последнего сезона «Игры престолов». Драконы выглядят потрясающе и внушают ужас как никогда», — отмечает блогер в Twitter.

«Это будет лучше, чем «Игра престолов» на своём пике. Уже по трейлеру ясно, что повествование будет отличным. Когда сериал выйдет в эфир, он станет самым масштабным шоу на ТВ», — пишет ещё один пользователь.

Помимо нового сериала, ранее были анонсированы другие киноистории, действие которых развернётся в Вестеросе: «Повесть о Дунке и Эгге», «Десять тысяч кораблей», «Девять путешествий» и «Блошиный конец». Студия подписала с автором вселенной Джорджем Мартином контракт на пять лет, однако грядущий сериал является единственным утверждённым спин-оффом «Игры престолов».