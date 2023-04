Большие планы: в США работают над предысторией «Игры престолов» и новым проектом по «Теории большого взрыва»

Студия Warner Bros. Discovery представила новые проекты, которые будут выходить на потоковом сервисе Max — объединении Discovery+ и HBO Max. Среди анонсированных шоу — новый сериал по вселенной «Игры престолов», основанный на цикле новелл Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге». Действие ленты развернётся за 90 лет до событий оригинального проекта и будет сфокусировано на приключениях сира Дункана Высокого и его оруженосца Эйгона V Таргариена. Также стало известно о новом проекте в рамках вселенной «Теории большого взрыва» и сериале по хоррору «Заклятие». Помимо этого, на презентации показали трейлеры четвёртого сезона «Настоящего детектива» и сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом. Подробности — в материале RT.

Студия Warner Bros. Discovery провела презентацию потокового сервиса Max (объединение Discovery+ и HBO Max), анонсировала новые проекты и поделилась деталями об объявленных ранее.

Генеральный директор и представитель HBO и Max Кейси Блойс рассказал о производстве многосерийной ленты, которая станет ответвлением популярного комедийного сериала «Теория большого взрыва». Шоу пока находится на ранней стадии разработки, поэтому никаких подробностей о сюжете нет. Сценаристом выступает Чак Лорри, один из создателей оригинального сериала и приквела «Детство Шелдона». Ожидается, что основной актёрский состав проекта будет состоять из новых артистов, а звёзды «Теории большого взрыва» смогут получить гостевые роли.

Также стало известно о производстве предыстории «Игры престолов» с рабочим названием A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight («Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь»). Анонсировано шоу было ещё в 2021 году.

Проект будет основан на цикле фантастических новелл Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге», в которых рассказывается о приключениях сира Дункана Высокого и его оруженосца Эйгона V Таргариена. На данный момент опубликованы три произведения в этой серии: «Межевой рыцарь», «Заклятый меч» и «Таинственный рыцарь».

Действие в сериале развернётся за 90 лет до событий, показанных в «Игре престолов», во времена, когда Таргариены уверенно восседали на Железном троне. Дунк и Эгг столкнутся с могущественными врагами и совершат немало смелых подвигов. Джордж Мартин выступит сценаристом и исполнительным продюсером проекта.

Кроме того, на презентации подтвердили выход сериала «Гарри Поттер» и показали первый тизер.

«Мы рады подарить аудитории возможность открыть для себя Хогвартс с совершенно новой стороны», — заявил Кейси Блойс.

О планах снять проект по произведениям Джоан Роулинг стало известно ещё 3 апреля. Блойс подтвердил, что каждая из семи книг литературного цикла ляжет в основу одного сезона. В актёрский состав войдут новые артисты.

Роулинг выступит исполнительным продюсером сериала. Во время презентации Кейси Блойс отказывался комментировать резонансные высказывания писательницы. Он заявил, что компанию волнует только работа и результат, который увидят зрители.

«Наш приоритет — происходящее на экране», — кратко ответил Блойс.

Роулинг, в свою очередь, отметила, что ей важно, чтобы сериал не разнился по сюжету с её книгами, и подчеркнула, что очень ждёт начала работы над проектом.

«Для меня очень важно стремление (HBO. — RT) Маx сохранить (художественную. — RT) цельность моих книг, и я рада, что приму участие в (создании. — RT) этой новой адаптации, которая позволит достичь той глубины и детализации (мира Гарри Поттера. — RT), которые возможны только в телевизионном сериале», — цитирует писательницу Variety.

На мероприятиии был представлен первый трейлер предстоящего сериала «Пингвин» о злодее Готэм-Сити и противнике Бэтмена. Главную роль в проекте исполняет Колин Фаррелл, известный по таким лентам, как «Джентльмены» и «Залечь на дно в Брюгге».

Ранее Фаррелл уже появлялся на экране в образе Пингвина в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном (2022). Известно, что на данный момент сериал находится на стадии производства. Режиссёром выступает Крэйг Зобел («Мир Дикого Запада»). Шоу будет состоять из восьми эпизодов, а события развернутся спустя год после финала «Бэтмена». На этот раз кинематографисты сосредоточатся на том, как Освальд «Оз» Кобблпот строит в Готэме собственную криминальную империю и приходит к власти. Премьера ленты состоится в 2024 году.

Помимо прочего, был показан трейлер четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив», выходящего с подзаголовком Night Country («Ночной округ»). Действие в новых сериях развернётся на Аляске, а главную роль исполнит Джоди Фостер. Её героиня, детектив Лиз Дэнверс, вместе с коллегой Эванджелин Наварро (Кали Реис) будет расследовать дело об исчезновении шести мужчин с исследовательской станции. Большая часть сюжета развернётся во время полярной ночи. Режиссёром нового сезона выступает Исса Лопес, она же в соавторстве с Аланом Пейджем работала над сценарием.

Кроме того, на презентации анонсировали сериал по хоррор-вселенной «Заклятия». Сюжет станет продолжением событий, показанных в полнометражных частях франшизы.

В разработке у HBO и аниме-сериал по ленте «Рик и Морти». Режиссёром Rick and Morty: The Anime («Рик и Морти: Аниме») выступает Такаси Сано. Ранее он работал над короткометражными картинами по вселенной оригинального мультсериала, такими как «Рик и Морти против Геноцидера» и «Саммер встречает Бога (Рик встречает зло)». В Twitter-аккаунте HBO Max появился первый кадр проекта.

Также Блойс представил трейлеры сериала The Regime («Режим») с Кейт Уинслет в главной роли и многосерийного проекта с Робертом Дауни — младшим The Sympathizer («Сочувствующий»).