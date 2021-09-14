От создателей «Бэтмена»: в США снимут сериал о суперзлодее Пингвине

В США снимут многосерийный спин-офф фильма Мэтта Ривза «Бэтмен», премьера которого запланирована на весну 2022 года. Новый проект будет посвящён суперзлодею Освальду Честерфилду Кобблпоту, также известному как Пингвин. Продюсерами выступают в том числе сам Ривз и Дилан Кларк, участвующий в работе над «Бэтменом». Новый сериал — не единственный грядущий спин-офф полнометражного фильма. Ранее был анонсирован проект о полиции Готэма.

Видеосервис HBO Max выпустит сериал о суперзлодее вселенной комиксов DC Освальде Честерфилде Кобблпоте, также известном как Пингвин. Проект станет спин-оффом фильма Мэтта Ривза «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Премьера полнометражной детективной истории о Брюсе Уэйне в первые годы его борьбы с преступностью запланирована на март 2022 года.

Как сообщает Variety, сериал расскажет о приходе Пингвина к власти в преступном мире Готэма. Сценарий напишет Лорен Лефранк, приложившая руку к созданию проектов «Агенты «Щ.И.Т.» и «Хемлок Гроув». В качестве исполнительных продюсеров в производстве участвуют Мэтт Ривз и Дилан Кларк, также работающий над «Бэтменом».

Главную роль может исполнить Колин Фаррелл («Залечь на дно в Брюгге», «Джентльмены»), который появится в этом же образе в фильме Ривза. По данным Variety, Фарреллу уже предложили присоединиться к проекту, однако делать однозначные выводы об итогах переговоров пока рано.

Освальд Честерфилд Кобблпот — безжалостный бандит из Готэма, один из главных врагов Бэтмена. Он получил своё прозвище из-за специфической внешности. Герой комиксов родился с носом, похожим на птичий клюв. По этой причине сверстники издевались над Освальдом, а отец ненавидел его. В последующие годы Пингвин убил многих своих обидчиков.

До появления Бэтмена Пингвин был восходящей звездой криминального мира Готэма и занимался в том числе контрабандой оружия. Одним из серьёзных увлечений преступника стали птицы, которых он время от времени использовал для своих злодеяний.

Ранее Кобблпот неоднократно появлялся на экране. Этот персонаж фигурирует в сериале 1960-х «Бэтмен» и одноимённом фильме 1966 года. Роль в обоих проектах исполнил американский актёр, двукратный номинант на «Оскар» Бёрджесс Мередит. Его обширная фильмография включает ленты франшизы «Рокки», а также картины «Золото Маккены», «Сумеречная зона» и «Состояние исступления».

Ещё больше зрителям запомнился Пингвин в исполнении Дэнни Де Вито в фильме Тима Бёртона «Бэтмен возвращается» 1992 года. По сюжету герой объединяется с бизнесменом Максом Шреком (Кристофер Уокен) и Женщиной-Кошкой (Мишель Пфайффер), чтобы навсегда избавиться от Бэтмена. Фильм был номинирован на «Оскар» за лучший грим и визуальные эффекты, а Де Вито претендовал на премию «Сатурн».

Дэнни Де Вито и Мишель Пфайффер в фильме Тима Бёртона «Бэтмен возвращается»

Кобблпота можно увидеть и в популярном сериале «Готэм», выходившем с 2014 по 2019 год. Там его сыграл Робин Лорд Тейлор. В центре сюжета — детектив Джеймс Гордон, занимающийся расследованием убийства Томаса и Марты Уэйн. Также в ленте рассказывается о жизни молодого Брюса Уэйна, который только ищет свой путь.

Кроме того, Пингвин — один из героев ряда анимационных фильмов и сериалов. Среди них — «Бэтмен» (2004—2008), «Бэтмен против Дракулы», «Бэтмен: Нападение на Аркхэм», «Харли Квинн», «Безграничный Бэтмен: Животные инстинкты», «Бэтмен: Возвращение рыцарей в масках».

Новый сериал HBO Max — не единственный многосерийный спин-офф грядущего фильма Мэтта Ривза. Летом 2020 года площадка анонсировала сериал о полиции Готэма. Действие ленты развернётся в той же вселенной, что и «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, а главными героями станут детективы.

Производством проекта занимаются Ривз и Теренс Уинтер («Волк с Уолл-стрит», «Клан Сопрано»). Последний выполняет обязанности продюсера и сценариста картины. Также среди её продюсеров — Дилан Кларк, Адам Кассан («Чёрная месса»), Даниэль Пипски («От заката до рассвета») и Рафи Крон («Рассказы из Петли»).

Мэтт Ривз обещает, что сериал расширит показанную в полнометражном фильме вселенную и позволит детально её изучить. Согласно ожиданиям, в проекте будет рассказываться об анатомии коррупции в Готэм-Сити. Вероятно, он запустит новую вселенную «Бэтмена».

«Это «Бэтмен», которого большинство зрителей не видели раньше, и мы уверены, что фанаты захотят провести больше времени в этой новой вселенной, вдохновлённой фильмом», — говорят в HBO Max.

Сервис готовит и другие проекты по комиксам DC. В их числе — «Тёмная Лига справедливости», «Зелёный фонарь», «Аквамен: Король Атлантиды». Премьера последнего ожидается в октябре 2021 года.