«Как здорово вернуться в вероломный Вестерос»: что говорят кинокритики о сериале «Дом Дракона»

В преддверии премьеры приквела «Игры престолов» — сериала «Дом Дракона» — кинокритики поделились своим мнением о проекте. Многие эксперты похвалили шоу за его эффектность, количество величественных драконов и нарастающий саспенс, а также отметили некоторых героев, которые привлекут интерес зрителя. Однако, по мнению критиков, в ленте есть и отталкивающие моменты. Автор издания Collider пояснил, что шесть эпизодов охватывают события десяти лет, что порой заставляет задуматься об упущенных деталях в жизни героев, а журналист The Hollywood Reporter пожаловался на большое количество Таргариенов и отсутствие разнообразия персонажей, какое было в «Игре престолов». Кроме того, некоторые критики считают, что белые парики идут далеко не всем актёрам и порой выглядят ужасно.

В воскресенье, 21 августа, на HBO и стриминговой платформе HBO Max состоится премьера сериала «Дом Дракона» — приквела культового проекта «Игра престолов» (в России шоу выйдет 22 августа). Сюжет ленты разворачивается примерно за 200 лет до событий, показанных в оригинальном проекте. Зрители увидят историю семьи Таргариен и гражданскую войну, получившую название «Танец Дракона».

На престоле — Визерис I Таргариен (Пэдди Консидайн). Единственная наследница короля — его упрямая дочь Рейнира (Эмма Д’Арси). Именно она впоследствии садится на железный трон, чем вызывает недовольство патриархального общества и семьи Таргариенов. Дело в том, что до Рейниры ни одна женщина не была на престоле. У сильной королевы появляются враги, и политическое противоборство приводит к войне.

Многие кинокритики, успевшие посмотреть сериал, полагают, что после провального финала «Игры престолов» приквел порадует поклонников схожестью с первыми сезонами сериала своими детальными кровавыми сценами и конфликтами.

Критик Дэниел Д’Аддарио из Variety отметил визуальные эффекты и выразил мнение, что фанатов порадует большое количество драконов. «Видеоряд здесь, безусловно, грандиознее, чем у «Игры престолов» в ранних сезонах. Всем, кого впечатлило трио драконов Дейенерис Таргариен, будет чем насладиться в новом сериале», — пишет Д’Аддарио.

Он также оценил игру актёров, в особенности исполнительниц ролей Рейниры и Алисенты в разные периоды их жизни. «Все четыре актрисы, исполняющие роли Рейниры и Алисенты, без исключения великолепны, в частности в том, как они отыгрывают нюансы и эволюцию отношений с течением времени, даже когда сценарий не передаёт все тонкости», — уточняет автор.

Эксперт считает, что идея вражды между членами одной семьи даёт приквелу возможность существовать не в тени «Игры престолов».

Его коллега, Дэниел Финберг из The Hollywood Reporter, также отмечает исключительность визуальных эффектов. Критик хвалит работу художника Джима Клэя, музыкальное сопровождение Рамина Джавади и костюмы Яни Темиме, называя их восхитительными.

Тем не менее он полагает, что в сериале слишком много Таргариенов. По его мнению, «Игра престолов» была интересна своим разнообразием героев, королевских домов, каждый из которых имел свою особенность, свой характер.

«Частично удовольствие от «Игры престолов» заключалось в наблюдении, как географическое расположение и различные степени кровосмешения сформировали у каждого дома своё мировоззрение, накладывавшее отпечаток на их взгляды на всё: от архитектуры до секса и власти», — пишет критик.

Финберг уточняет, что это не вина семейства Таргариенов или создателей проекта и что подобное ощущение было бы и после просмотра отдельного сериала о доме Ланнистеров. По его мнению, на одну семью смотреть не так интересно, поскольку нет упомянутого разнообразия. Кроме того, критик отметил, что есть герои, которым совсем не к лицу белый парик.

Ещё одна деталь, которая смутила Финберга, — наличие сцен порой жестокого инцеста (во избежание смешения крови Таргариены вступали в брак с членами своей семьи на протяжении многих лет).

«В первых шести эпизодах много впечатляющего, но (в целом. — RT) зрелище настолько сдержанное, насколько это вообще возможно в сериале с инцестом, насилием и ужасающими сценами родов», — заключает критик.

Многочисленные сексуальные сцены между родственниками также упоминает эксперт портала IGN Хелен О’Хара. «Если вам казалось, что Джейме и Серсея Ланнистер — это перебор, подождите, пока не узнаете, насколько близкое родство связывает большинство главных героев нового сериала», — пишет она.

В свою очередь, кинокритик издания Collider Тереза Лаксон предупреждает, что шоу не понравится зрителю, если он брезгливо относится к подобным сценам. Помимо этого, Лаксон разочаровало, что шесть эпизодов охватывают события аж в десять лет и порой временные скачки из одного эпизода в другой заставляют зрителя задуматься: что могло быть пропущено за этот период жизни героев.

Также критика напрягло, что актёрский состав сменяется по ходу проекта, так как молодые персонажи взрослеют, и на место одного артиста приходит другой, который совсем иначе передаёт характер героя. Лаксон объяснила, что в случае с Рейнирой две актрисы играют свою героиню по-разному: «Это можно было бы списать на десятилетний скачок во времени, но это всё равно бросается в глаза».

Тем не менее оба эксперта считают, что сериал получился достойным и точно заинтересует поклонников. По мнению О’Хары, премьера «Дома Дракона» знаменует собой сильное начало спин-оффа «Игры престолов» с отлично подобранным актёрским составом.

«Как здорово вернуться в вероломный Вестерос», — заключает критик.

Лаксон же отмечает, что интерес зрителя привлекут многочисленные интриги.

«Дворцовых интриг и меняющейся динамики достаточно, чтобы удержать вас на крючке. Я обнаружила, что жажду новых эпизодов и хочу узнать судьбу этих персонажей», — пишет она.

Кадр из сериала «Дом Дракона»

© HBO

Критик издания The Guardian Люси Манган называет «Дом Дракона» политической игрой в семимерные шахматы и сообщает читателю, что за первый час ленты зрители увидят смерть, побои, кровь, «ужасные парики», обнажённых женщин в публичных домах, бесчисленные назревающие политические и бытовые скандалы, а также предателей, диалоги на валирийском языке, намёки на инцест и, безусловно, драконов.

Ко второму часу просмотра автор прибавляет ещё больше драконов, обезглавливания, кровь и многое другое, отмечая, что проект удался.

«Всё так, как было во времена расцвета «Игры престолов». Сериал увлекательный, динамичный, с отличной картинкой и сносным звучанием. И это настоящее облегчение после до странности слабого финала когда-то пользовавшегося оглушительным успехом оригинального сериала», — поясняет Манган.

Декорации, костюмы и видеоряд выделяет также редактор Мейсон Дауни, чья рецензия опубликована на портале GameSpot. Он считает, что кровавые сцены выглядят качественно и что шоу найдёт свою аудиторию.

Иное мнение выразил кинокритик Rolling Stone Алан Сепинуолл. Он полагает, что приквел оказался не так хорош, как ожидалось. Эксперт считает, что «Дом Дракона» полон героев и конфликтов, но они не могут удержать интерес зрителя.

Критик отмечает, что построение сюжета только на дворцовых интригах, легитимности и престолонаследии придаёт сериалу атмосферу приквелов «Звёздных войн», в которых шоураннеры расширили роли джедаев, не оставив места юмору и человечности.

«Сколько бы компьютерных драконов ни было в новом сериале, ему не разжечь пламя в сердцах зрителей, которые когда-то полюбили «Игру престолов» не за изображённый там мир, а за людей в нём», — подводит итог Сепинуолл.

Многие кинокритики сходятся в том, что Мэтт Смит великолепен в роли Деймона Таргариена — высокомерного, но обаятельного принца. Один из экспертов назвал его «сюрпризом сезона».

Известно, что в работе над сериалом шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник старались максимально придерживаться первоисточника — эпического фэнтези Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Они также обещали, что сохранят в приквеле атмосферу «Игры престолов», хотя события разворачиваются задолго до истории оригинального сериала.

На проходившем в июле 2022-го Comic-Con в Сан-Диего один из сценаристов и продюсеров ленты Райан Кондал заявил, что в «Доме Дракона» зрители увидят новый мир Вестероса — Дрифтмарк, остров в заливе Блэкуотер, расположенный недалеко от Драконьего Камня. Кроме того, стало известно, что в приквеле появится более 15 драконов, работа над которыми началась ещё до съёмок сериала. У каждого огнедышащего создания будет своя характерная особенность.